Kirchenfund in Vorpommern : Wer ist dieser „Wilde Mann“?

Was soll es bedeuten: Der Restaurator Marcus Mannewitz vor der Malerei mit dem Motiv „Wilder Mann“ in der Kirche von Kenz. Bild: dpa

In der Gemeinde Kenz in Vorpommern-Rügen haben Restauratoren in der Dorfkirche per Zufall eine ungewöhnliche Wandmalerei aus der Zeit um 1400 entdeckt. Was sie zeigt, gibt Rätsel auf.