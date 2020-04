Historie einer Kulturtechnik : Wofür weben wir?

Als vor kurzem fünfundzwanzig der monumentalen Bildteppiche der norwegischen Künstlerin Hannah Ryggen in Deutschland zu sehen waren, bedeutete dies nichts Geringeres als eine Offenbarung. Erstmals wurde in Breite deutlich, dass die 1970 sechsundsiebzigjährig gestorbene Webkünstlerin auch in nationalsozialistischen Zeiten in ihrer Heimat gegen den Faschismus anwebte, indem sie die Lage in Gefangenenlagern schilderte oder etwa einen Eritreer auf einem der Wirkteppiche Mussolini mit einem Speer durchbohren ließ, auch, dass sie sich noch in den fünfziger Jahren in ihren Bildstoffen der Wiederaufrüstung durch die Nato entgegenstemmte, indem sie dem norwegischen Kommunisten Jul Kvale mit seinem Widerstand hiergegen einen Teppich widmete (F.A.Z. vom 28. September 2019).

Aber auch Ottilia Giacometti wäre unter den Textilkünstlerinnen zu nennen, Schwester der Künstlerbrüder Alberto, Diego und Bruno und die am wenigsten bekannte dieser berühmten Familie, da sie bereits im Alter von nur dreiunddreißig Jahren verstarb. Trotz des geringen Alters reüssierte sie mit erstaunlichen reifen Webarbeiten und Ölbildern auf Leinwand, denen das Kunsthaus Zürich, nach der derzeitigen temporären Aussetzung, eine Schau widmet. Auch die rheinischen Expressionistinnen Fifi Kreutzer und Marta Worringer beispielsweise setzten ihre eigenen Vorlagen in überraschenden Stickwerken um, die das Bonner August- Macke-Haus demnächst zeigt.

Mit dem Bayeux-Teppich beginnt die Kunst

Immer aber war der Einfluss älterer Web-Vorbilder stark: Bei Ryggen vor allem der älteste und wichtigste norwegische Webteppich, der comicartig in starken Typen seine Geschichte schildernde „Baldishol-Teppich“ aus dem späten zwölften Jahrhundert im Osloer Nationalmuseum. Der enormen Bedeutung dieses erzählerischen Meisterwerks für die gesamte skandinavische Moderne wie die zeitgenössische Kunst geht ab dem 26. Juni eine Schau im „Norway House“ in Minneapolis nach. Dass aber auch der Teppich von Bayeux, in den Jahren nach der Eroberung Englands 1066 entstanden, 68 Meter lang, rund 52 Zentimeter hoch sowie in leicht erhältlichen Reproduktionen auch schon zu Ryggens Zeit verbreitet, eine gewaltige Anregung für die Darstellung von Geschichte war, ist unbestritten. David Hockney, einer der Begründer der Pop-Art, hat in einem Interview bekundet, dass die europäische Kunst für ihn mit dem Bayeux-Teppich beginne. Regalkilometer wurden über das monumentale und sehr wahrscheinlich von Künstlerinnen stammende Web- und Stickwerk geschrieben; dennoch ist nach wie vor unbekannt, wie es möglich war, dass in der unteren Bordüre deftige pornographische Szenen die Schilderung von Weltgeschichte begleiten oder auch das gestickte Agieren Wilhelm des Eroberers keineswegs ohne Widersprüche bleibt.

Die Schlüsselszene für all diese künstlerisch und zugleich politisch freien Meinungsäußerungen liegt weit zurück: in der griechischen Mythologie. Sie war jedoch nie vergessen, weil die Mythenwelt bis heute die Basis von Literatur und bildender Kunst darstellt und dieser spezielle Mythos von der Kunst des Webens handelt und in seiner späteren Bearbeitung durch den römischen Dichter Ovid eine explizit politische Botschaft transportiert: Die Rede ist von der Ahnherrin aller Künstler- und Weberinnen, Arachne, was bereits im Namen die griechische Bezeichnung für Spinne als begnadetster Webkünstlerin der Natur spiegelt.

Politische Anklagen in Stoff

Arachne stammt aus einfachen Verhältnissen – der Vater ist Wollfärber in Lykien. Sie vermag es aber, durch ihre Kunst Berühmtheit zu erlangen, so dass sogar die ebenfalls kunstfertigen Nymphen von weit her kommen, um ihr bei der Arbeit zuzusehen. Sie hat entsprechend ein Publikum für ihre Kunst, gar Verehrer, und arbeitet keinesfalls im Verborgenen. Nicht nur die fertigen Webkunstwerke, auch „sie Werden zu sehen, war ein Vergnügen“, wie Ovid die öffentliche Anteilnahme am künstlerischen Prozess betont, analog zum von Interessierten durchaus wahrgenommenen Entstehungsprozess von Picassos Kriegsanklagebild „Guernica“, das nach dem Skandal auf der Pariser Weltausstellung 1937 noch Jahrzehnte später als Webteppich im großen Saal der Vereinten Nationen verhüllt werden musste, als Donald Rumsfeld seine Irakkriegs-Lügen davor verbreitete.