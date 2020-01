Turner-Ausstellung in Münster : Mit Seemannsgarn gefesselt

Ein Wiedersehen mit vielen beliebten Bildern von Joseph Mallord William Turner ermöglicht die Ausstellung im Landesmuseum in Münster, die zu großen Teilen mit Leihgaben aus der Tate bestückt ist. Dazu gehört ein 91 mal 122 Zentimeter großes Ölgemälde, das mit einem besonders ausführlichen Titel versehen war, als es der Maler 1842 in der Jahresausstellung der Royal Academy der Öffentlichkeit präsentierte. Das Sujet wird zunächst als Schneesturm bestimmt. Dargestellt, so wird näher erläutert, ist ein Dampfboot in der Nähe einer Hafenmündung, das in seichtem Wasser Signale sendet und durch Ermittlung der Tiefe des Wassers zu steuern versucht. Schließlich heißt es: „Der Autor war in diesem Sturm in der Nacht, in der die Ariel Harwich verließ.“

Diese Technik der Beglaubigung ist aus der Redekunst vertraut: Der Berichterstatter versichert, dass er selbst gesehen hat, was er schildert. Die Übertragung in die Malerei kann man eine erzählerische Signatur nennen: Der Autor verbürgt nicht nur die Eigenhändigkeit, sondern auch die Eigenäugigkeit seines Werkes. In den Worten des Katalogs: „Turner erweckte mit diesem Zusatz den Eindruck, es handle sich um ein konkretes und dokumentiertes Ereignis. Dadurch verlieh er seinem Bild den dramatischeren Charakter der Authentizität.“ Als wäre das Bild als solches noch nicht dramatisch genug!

Verliehene, um nicht zu sagen: geliehene Authentizität – wie echt ist sie? Es ist, informiert uns der Katalog, „nicht belegt, dass ein Schiff namens Ariel auf dem Weg von Harwich in ein Unwetter geriet“. Der Verdacht, der Autor habe geflunkert, wird artikuliert und zugleich heruntergespielt. Denn in den Registern des Hafens von Harwich hat die Turner-Forschung für die Jahre um 1840 überhaupt keine Ariel lokalisieren können, egal ob in gutem oder schlechtem Wetter.

Eine windige Geschichte

Übermäßig skeptisch wirkt da die Einschätzung des Katalogs, es sei „fraglich“, ob Turner Shakespeares Figur Ariel „im Sinn hatte“. Wie hätte er die Namensgleichheit nicht im Sinn haben können? Ariel tritt in einem Stück namens „Der Sturm“ auf und ist ein Luftgeist. Und ist nicht alles, was man auf dem Bild sieht, Luft oder Wirkung von Luft? Aber Turner, der Intellektuelle, der Leser der Dichter, der mit den klassischen Meistern der Malerei auch im Einmontieren gelehrter Programmelemente wetteiferte, spielt in Münster keine Rolle.

Die „Realitätsnähe“, die der Titel mit dem Zeugnis des Autors behauptet, „unterstützt“ laut Katalog „die Legende, Turner habe sich über vier Stunden an den Mast eines Schiffes binden lassen, um die Intensität der ihn umgebenden Elemente am eigenen Leib erfahren zu können“. In Wirklichkeit liegen die Dinge umgekehrt. Die Legende schmückte die Bildbeischrift aus, und Turner selbst hat sie in die Welt gesetzt, in einer Äußerung gegenüber einem Geistlichen, die John Ruskin, Turners großer Advokat, im fünften Band seiner „Modern Painters“ überliefert. Demnach hat Turner sich auch über die Absicht des Bildes verbreitet: „Ich habe es nicht gemalt, damit es verstanden wird, sondern ich wollte zeigen, wie eine solche Szene ist.“

Er reagierte auf Kritiker, die in Besprechungen der Akademie-Ausstellung ihr Unverständnis bekundet hatten. Der Chronist des „Athenaeum“ gab an, er habe nicht herausfinden können, „wo das Dampfboot ist – wo der Hafen beginnt oder endet – was die Signale sind“. Statt die Möglichkeit einer Retourkutsche auf solche Frotzeleien zu erwägen, hebt der Katalog Turner in eine Sphäre, wo er nur mit seinesgleichen konkurriert: Auch von Claude Joseph Vernet, einem französischen Maler des achtzehnten Jahrhunderts, wird die Geschichte von der Fesselung an den Mast berichtet – dem Spezialisten für Seestücke ersetzte die Anekdote das Werbeplakat. Das Landesmuseum zeigt von Vernet einen „Schiffbruch im Gewittersturm“ aus München.