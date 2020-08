Karlsruhe ohne Sean Scully : Mir gäbet nix!

Als Donald Trump vor vier Jahren Präsident wurde, war in Kultur- und Künstlerkreisen insbesondere der amerikanischen Ostküste viel von Auswanderung die Rede. In die Realität umgesetzt haben es die wenigsten. Nun aber, vier enervierende Jahre später und nicht lange vor der aktuellen Wahl mit einem drohenden abermaligen Wahlsieg Trumps, machen etliche Künstler ernst.

So etwa Sean Scully, irischer Künstler mit amerikanischem Pass, der nach Deutschland umgezogen ist, weil er seinen Sohn nicht in einer höheren Schule von Trump-Land untergehen sehen wollte. Der international in allen wichtigen Sammlungen vertretene Maler und Bildhauer zog in sein großzügiges Bauernhof-Atelier im oberbayrischen Königsdorf. Schon 2018 hatte er seiner Wahlheimat eine Schenkung von hundertachtzig Gemälden und Papierarbeiten im Wert von umgerechnet hundert Millionen Euro angeboten.

Die Besonderheit dieses Konvoluts ist, dass es von den frühesten Arbeiten aus dem Jahr 1964 bis fast heute reicht, der Künstler es als „seine wichtigsten Arbeiten“ bezeichnet und diese auch selbst zusammengestellt hat: Teilweise hat er persönlich gerade frühe Arbeiten auf Auktionen für nicht geringes Geld zurückgekauft, damit ein durch das Konvolut laufender roter Faden sichtbar wird.

Da Scully sich in einer 2018 in der Kunsthalle Karlsruhe kuratierten Retrospektive (F.A.Z. vom 13. April 2018) durchweg verstanden fühlte, bot er der Institution die Schenkung seiner Werke unter der einen Bedingung an, dass die Hälfte davon auch permanent gezeigt werden und nicht das Schicksal so vieler anderer Museumslegate weltweit erleiden solle, im Depot versteckt zu werden. Die Karlsruher Kunsthalle leitete das Nötige dafür ein, der Platzbedarf wurde mit um die tausend Quadratmeter berechnet und in einem nächst der Kunsthalle gelegenen Areal gefunden, das ohnehin für die dringend notwendige Erweiterung des Museums vorgesehen war. Die Umbaukosten wie auch den jährlichen Unterhalt und die zusätzlichen Personalkosten verpflichteten sich drei lokale Unternehmermäzene zu tragen.

Doch klingt dies schon in der Beschreibung zu einfach und schön, um wahr zu sein. Nach monatelangem Aufschieben der weisungsgebenden Landesregierung in Stuttgart kam von dort das Aus: An einen Umbaubeginn für die benötigte Erweiterungsfläche sei nicht vor dem Jahr 2028 zu denken, man erwarte vom Künstler „mehr Flexibilität“, was das geforderte Zeigen der Hälfte der Werke anlange, die Kosten der Ausstellungsfläche seien unwägbar und deren Unterhalt für das Land Baden-Württemberg nicht tragbar.

Kommt demnächst der neue Kini zu Besuch?

Als Subtext darf man dem Schreiben aus dem Ministerium für Kultur wohl hinzufügen, dass im Vorwahlkampf eine Museumserweiterung in „Zeiten von Corona“ als nicht vermittelbar erschien. Der Einsatz öffentlicher Gelder war jedoch weder für die Scully-Galerie noch für deren laufenden Betrieb erbeten worden. Das vorläufig unfrohe Ende der Geschichte lässt sich leicht vorstellen: Letzte Woche antwortete der Künstler, der bei einer selbst ohne „Stuttgart 21“-Desaster in acht Jahren vollendeten Ausstellungsfläche 2028 dreiundachtzigjährig wäre, auf das offensichtliche Desinteresse aus Stuttgart mit einer offiziellen Absage.

„Flexible Geschenke gibt es nicht“, so der an der Oberfläche lakonische Kommentar Scullys, der dessen tiefe Enttäuschung kaum verhehlen kann. Karlsruhe bekommt die Hundert-Millionen-Stiftung somit definitiv nicht. Interessant scheint nun, ob beispielsweise Markus Söder als neobarocker Kunstpatron und neuer Kini von Herrenchiemsee oder auch einer der vielen solventen Kunstmäzene Bayerns demnächst im unweit von München gelegenen Atelier von Scully vorbeischauen wird.