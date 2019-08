Sammlung Doebbeke in Hannover : Raubkunst auf der Spur

Das Sprengel Museum in Hannover erforscht die eigene Sammlung Doebbeke. Dadurch will sie Lücken in der Biografie des Kunsthändlers schließen, der von den Enteignungen der nationalsozialistischen Zeit profitiert haben könnte.

Max Liebermanns „Tennisspieler am Meer (Scheveningen)“ von 1901 befand sich ebenso wie zahlreiche andere Kunstwerke in der Sammlung Doebbekes. Bei vielen Stücken ist über ihre Herkunft wenig bekannt. Bild: Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

Zwei Frauen in langen Kleidern, expressionistisch verzerrt. Im Hintergrund bizarr schiefe Wände und leuchtende Blumen. Ein Flügel scheint aus dem Bild herauszufallen. Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Musikzimmer II“ von 1920 ist eines der Meisterwerke des Brücke-Künstlers und einer der Höhepunkte der modernen Sammlung im Sprengel Museum Hannover. Doch das Bild ist von einem Geheimnis umgeben. Seine Herkunft ist nicht vollständig geklärt. Es ist Teil des Kunstkonvoluts Dr. Conrad Doebbeke.

Nach dem Krieg lag die Kunstlandschaft Hannovers ebenso in Trümmern wie der zerbombte Stadtkern der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das Provinzialmuseum und das Kestner Museum mussten schwere Kriegsverluste hinnehmen. Das Leine-Hochwasser von 1946 tat ein Übriges und zerstörte einen Großteil der ausgelagerten Kunstgegenstände, die in einem Depot am Fluss untergebracht waren. Nach dem Krieg wollten die hannoverschen Museen deshalb einen Neustart. Die wohlhabende Stadt entschied sich dazu, prestigeträchtige Werke aus Kunsthandel und Privathand zu erwerben. Ein Vorhaben, das 1949 mit dem Ankauf der Sammlung Doebbeke begann und die Museumsdirektion heute vor große Herausforderungen stellt.

Ein erster wichtiger Schritt

Die Ausstellung „Verfemt – gehandelt. Die Sammlung Doebbeke im Zwielicht“ wirft nun erstmals einen Blick auf die Provenienzforschung um die Kollektion des Berliner Immobilienhändlers, aus der die Stadt mehr als 120 Kunstwerke erwarb. Die Schau beleuchtet am Beispiel von sechzig davon die Handelswege und Eigentumsverhältnisse geraubter Kunst und stellt dabei die Schicksale der oftmals jüdischen Opfer von Kunstenteignung im „Dritten Reich“ vor.

Die Stadtverwaltung kaufte das Konvolut, um die während der Zeit der NS-Diktatur erlittenen Verluste auszugleichen. Deshalb sind darin nicht nur bedeutende expressionistische Meisterwerke von Künstlern wie Kirchner, Erich Heckel, Emil Nolde oder Max Pechstein enthalten, sondern auch Kunstwerke des deutschen Impressionismus. So bilden die Gemälde von Lovis Corinth und von Max Liebermann den Kern der Sammlung. Sie wurden kurz nach der Erwerbung dem Landesmuseum übergeben, wo sie bis in die siebziger Jahre in der daran angeschlossenen Städtischen Galerie zu sehen waren. Als 1979 mit Unterstützung der gleichnamigen Schokoladendynastie das Sprengel Museum für Moderne Kunst gegründet wurde, zogen alle Werke des zwanzigsten Jahrhunderts in den Neubau am Maschsee.

Nach dem Tod von Doebbeke im Jahr 1954 waren in den darauffolgenden Jahren durch seine Witwe Elsa Doebbeke immer wieder Bilder aus seinem Besitz in den deutschen Kunsthandel gelangt. Erst die 1998 geschlossene Washingtoner Vereinbarung zur Restitution veränderte die Lage der Kunstsammlung entscheidend, denn die Stadt Hannover hat sich selbst verpflichtet, alle Erwerbsvorgänge der städtischen Museen von 1933 an nachzuverfolgen. 2008 wurde eigens eine Forschungsstelle für Provenienz eingerichtet. Diese Ausstellung ist nun ein erster wichtiger Schritt, um die Verstrickungen des Kunsthandels zu dokumentieren.