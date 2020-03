Kunst von Wolfgang Tillmans : Das Schweigen der Smartphones

Der Schaum fällt in sich zusammen, angepeitscht von der See, die ihn zum Sand hintreibt. Dann beginnt er wieder, Blasen zu bilden, und das Spiel des Wachsens und Vergehens setzt sich von Neuem fort. Nichts Romantisches haftet der ephemeren Zweikanal-Videoprojektion „Non-toxic Foam“ von 2017 an. Dreck nistet sich allmählich in den Schaumkronen ein. Und trotzdem. Wenig ist so beruhigend wie die Gewissheit, dass die nächste Welle kommt, der nächste Moment, den es zu durchatmen gilt. Jedes Mal anders, so wie die Wassermoleküle, die nie im gleichen Rhythmus am Strand verdunsten.

Und auch, dass die Ausstellungen von Wolfgang Tillmans nie auf die gleiche Weise über den jeweiligen White Cube ihr mäanderndes Bildernetz aus scheinbar provisorisch gehängten Fotokopien, Landschaften, Freunden, Stillleben, Digitalfotos, Sternenkonstellationen, Genitalien und Politik ausbreiten, stillt verlässlich das Bedürfnis, in einen vertrauten, wenn auch nie denselben Fluss zu steigen, in dem das nasse Element immer als nachgerüstetes Seestück mitschwingt, sei es in der Wucht des atlantischen Ozeans oder winzigen Erbsen, die im kochenden Wasser hin und her springen.

Eine Synthie-Pop-Schutzzone

Die aus allen Schaffensphasen schöpfende Hängung von „Today Is The First Day“ im Brüsseler Kunstzentrum Wiels macht da natürlich keine Ausnahme. Die modernistische Industriearchitektur der ehemaligen Brauerei Wielemans-Ceuppens wartet sowohl mit ehemaligen Maschinenräumen als auch mit intimen Kabinetten auf, in die das Tageslicht eindringt. Tillmans nutzt die vorhandenen Kontraste, baut aber auch eigene Bühnen ein, um Akzente zu setzen, deckt die mitunter riesigen Fenster ab, befreit Betonwände von alten Farbschichten, stellt schwarz tapezierte Transit-Korridore in den Weg oder hängt silbern glänzende Vorhänge auf, die etwa den Raum, in dem seine Videos und Musikstücke laufen, in eine zeitlich rückwärtsgewandte Synthie-Pop-Schutzzone verwandeln.

Gewohnt zentrumsvergessen startet der Parcours im zweiten Stock mit einer Interaktion von Motiven, die eine subtile Härte verströmen. „Sexual Health Clinic, Kakuma Refugee Camp“ (2018) nähert sich dem Alltag in einem kenianischen Flüchtlingslager mit beinahe protokollierender Nüchternheit. Utensilien wie Kondome, Antibabypillen und aus schwarzem Kunststoff nachgebaute Geschlechtsorgane deuten auf einem Schreibtisch auf die Versuche von UN-Mitarbeitern hin, die Mauer aus religiös motivierten Sexualtabus zu durchbrechen. Die großformatige Fotografie nebenan fokussiert auf ausgediente Smartphones. Angeordnet in Reih und Glied, schweigen sie sich über ihr finales Dasein als Rohstofflieferanten aus, vielleicht im Kongo, wo ein im Halbdunkel aufgenommener Strom die Ruhe vor dem nächsten afrikanischen Proteststurm einfängt. Überspringt man die in diesem beinahe essayistisch navigierenden Universum gleichwertige Petitesse eines männlichen Kurzhaarschnitts, landet man als Nächstes mitten in einem wild sprießenden Garten, nur um beim nächsten Schritt wieder vom Weg abzukommen und die Reise entlang einem blutig gehäuteten Tierkadaver fortzusetzen. Dann die grünen Hügel an der irischen Küste, die mit einem beinahe identisch gewölbten Hallendach konkurrieren, flankiert im nächsten Raum von der Objekthaftigkeit der skulpturalen Serie „Lighter“ (2006-08), die ihren Reiz aus drucktechnischen Effekten bezieht.

Furchtlos der Wechsel zu Demonstranten der Bewegung „Black Lives Matter“ und Flüchtlingen aus Uganda, die ihr Land seit 2013 verlassen müssen, weil ein Gesetz Homosexuelle zu lebenslanger Haft verurteilt.Die Summe der Einzelteile fügt sich auch auf den weiteren Stationen hin zum dritten Stockwerk nicht zu einem Ganzen. Das konzeptuelle Beziehungsgeflecht dreht lediglich eine weitere Runde, von der „Summer party“ (2013), die Édouard Manets „Das Frühstück im Grünen“ zitiert, über Obststudien und Prominentenporträts einer Lady Gaga oder Nadeschda Tolokonnikowa bis zum ergrauten TV-Schnee von „Sendeschluss“ (2014) und der in der Dunkelkammer entstandenen abstrakten Serie „Freischwimmer“ (2003) – nur eine mögliche Auswahl von vielen, wie der alternative Vorgängerausstellungen in loser Folge überaus raffiniert dokumentierende Katalog beweist.

Wähnt man sich an dieser Nabelschnur wiedergetroffener alter Bekannter in bester Gesellschaft, gelingt Tillmans unter dem Dach doch noch Unerwartetes. Mit der Soundinstallation „I want to make a film“ (2018) gönnt er sich ein veritables Bilderverbot. Stühle laden zum Verweilen ein, während seine Stimme über die rasant wachsende Rechenleistung von Computern, Smartphones und Co. sinniert. Was machen diese Instrumente mit unserem Hirn, fragt er sich mit alarmistischem Understatement. Warum vernachlässigen wir das Lesen und empfinden Lust beim Durchforsten von Instagram? Dabei reicht nur der Ortswechsel in das winzige Zimmer nebenan, um die Kunst des Sehens neu zu implementieren. Auch hier warten Stühle. Der Blick weitet sich. Kein Wort stört das betörend analoge Panorama auf das in die Ferne lockende Schienennetz unten. Die Welt steht still. Nur Tillmans’ versammelte Plakate zur EU-Parlamentswahl von 2019 erheben zum Abschied die Stimme.