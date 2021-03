Schau im Kölner Museum Ludwig : Der unbekannte Andy Warhol

Warhols Selbstbildnis als popelnder „Nosepicker - I can pick my own nose“ aus dem Jahr 1948 würden die meisten wohl eher George Grosz oder Asger Jorn zuschreiben. Widerständig wandelt er im Titel die amerikanische Redensweise „The Lord gave me my fate but I can pick my own road“ in das Auswählen einer eigenen Nase um, was auf seine spätere Nasenoperation aufgrund Unzufriedenheit mit seinem Äußeren vorausweist. Bild: Museum Ludwig / The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts