Römer-Ausstellung in Oxford : Leben wie Gott in Pompeji

Die Flüssigkeit ist erstarrt, dennoch steigt aus der Glasflasche bei Entfernung des Stöpsels der Geruch des Olivenöls auf, das vor fast zweitausend Jahren darin abgefüllt wurde. Wenige Objekte veranschaulichen derart eindringlich die konservierende Kraft der Ascheschicht, die Pompeji im Jahr 79 nach Christus verschüttete. Die anhaltende Faszination für die im Moment fixierte Stadt, aus deren Ruinen sich unser Wissen über das Alltagsleben der Römer speist, verleitet Kuratoren dazu, immer neue Ansätze zu suchen, um frische Forschungserkenntnisse publikumswirksam darzubieten. Im Ashmolean Museum in Oxford geschieht dies höchst anschaulich über den Weg der Nahrung. „Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist.“ Der berühmte Spruch des französischen Gastrosophen Jean-Anthelme Brillat-Savarin ist wie auf die Ausstellung, „Last Supper in Pompeii“ gemünzt.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Anhand von rund dreihundert Objekten, von denen viele erstmals außerhalb von Italien zu sehen sind, macht die Ausstellung die zentrale Bedeutung von Speis und Trank in der römischen Zivilisation deutlich. Von der Produktion über die Versorgung und Zubereitung bis hin zum Konsum mit allem, was an Räumlichkeiten, Zutaten, Utensilien und Sitten dazugehört, beleuchten die Funde in Kombination mit den überlieferten Quellen, neuen landschaftsarchäologischen Untersuchungen über die Agrarnutzung und Analysen von Abfällen jeden Aspekt der Esskultur. Ganz im Sinne von Brechts lesendem Arbeiter, der wissen will, ob Cäsar nicht wenigstens einen Koch bei sich hatte, als er die Gallier schlug, fällt das Schlaglicht nicht nur auf die Oberschicht. Die Schnellimbisslokale und Garküchen des Straßenvolks kommen ebenso zur Geltung wie das Triclinium (Speisesaal), in dem die gehobene Gesellschaft, zur besseren Verdauung linksseitig auf der Kline liegend, ihre Gelage abhielt, deren Zutaten von den umliegenden Gehöften geerntet oder aus dem Ausland importiert wurden.

Die Beschriftung auf einer kleinen Amphore besagt, dass das Gefäß die Probe einer Lieferung von hundert Tonnen Weizen aus Tunesien enthielt. Sie bekräftigt archäologische Indizien für die Einfuhr von Getreide, weil die heimischen Güter nicht hinreichend großflächig waren, um die Produktion rentabel zu machen. Stattdessen bepflanzten die Anlieger das fruchtbare Hangfußgelände des Vesuvs vor allem mit Reben, wodurch sich die starke Präsenz des seinen Panther tränkenden Weingottes Bacchus auf den ausgestellten Stücken erklärt. Trotz dieses eigenen Anbaus, der belegt ist durch die Entdeckung von Wurzel- und Steckenlöchern, ondulierten Pflanzenreihen und Spuren der Bodenbearbeitung zehn Meter unter der heutigen Bodenfläche, befriedigten römische Genussmenschen das Bedürfnis nach Abwechslung mit Weinen aus anderen Mittelmeerregionen.

Ein letzter Luxus vor dem Jenseits

Besondere Beachtung findet die enge Verknüpfung zwischen Speisen, Götterverehrung und Jenseitsvorstellungen. In diesem Zusammenhang ist der Titel der Ausstellung mehrsinnig zu verstehen. Das „letzte Abendmahl“ bezieht sich nicht nur auf den plötzlichen Untergang von Pompeji sondern auch auf die Totenkultur der alten Römer, wie sie sowohl in den Banketten zur Bestattung und Erinnerung an die Verstorbenen Ausdruck findet als auch im ständigen Buhlen um die Gunst von Gottheiten und Schutzgeistern durch essbare Opfergaben. Die Überreste dieser Rituale sind Zeugnisse der intuitiven Furcht vor dem Sterben, der alle Zeiten und Kulturen auf ihre Art mit dem Glauben zu begegnen suchen.

Seitlich liegende, den Gaumenfreuden frönende Figuren auf drei Urnen der vorchristlichen Zeit aus dem Britischen Museum belegen, dass die Römer sich ein Vorbild nahmen an etruskischen Bestrebungen, sich den Tod als möglichst nahtlosen Übergang vom Diesseits ins Jenseits einzubilden. Nicht nur, dass Lebensmittel in den Grabmalerien von Pompeji reichlich vorhanden sind. Die Römer versorgten die Verstorbenen auch mit frischen Viktualien und symbolischem Proviant, wie verkohlte Nahrungsreste zwischen den eingeäscherten Leichen und der Fund eines Tellers in Paestum mit Brot, Früchten und anderen Lebensmitteln aus Ton dokumentieren. Einige Begräbnisstätten in der Gegend von Pompeji wiesen sogar Keramikkanülen auf für die Zufuhr von flüssigen Gaben an die Toten, die somit einbezogen wurden in die am Grab abgehaltenen Gedenkfestmähler.