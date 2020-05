Vermeers Perlohrringmädchen : Die Entzauberung der Moderne

Alles Augenmerk lag bisher auf ihrem Gesicht: Das „Mädchen mit dem Perlohrring“ in Den Haags Mauritshuis, dessen sich uns zuwendender Kopf vor scheinbar durchgängig dunklem Hintergrund Vermeer betont weich aus Licht und Schatten modellierte, wie von einem sehr gut gesetzten Spot ausgeleuchtet. Der leicht geöffnete Mund mit den geschminkten Lippen, den man ebenso leicht für lasziv halten konnte und den Scarlett Johansson im gleichnamigen Film hundert Minuten lang in verzweifelter Schnappatmung nachzuahmen sucht. Die übergroße und silbrig schimmernde Perle des Ohrrings selbst, die wie eine Discokugel als seltsames Attribut fest am Ohr ihrer lebenslustigen Trägerin zu hängen schien.

Schließlich die Augenpartie, die mit den gezupften Augenbrauen und fehlenden Klimperwimpern so modern wirkte – deckte sich dies doch mit dem Schönheitsideal der frühen zweitausender Jahre, in denen der Film gedreht wurde. All das entpuppt sich nun nach Veröffentlichung der peniblen kunsttechnologischen Untersuchungen der letzten zwei Jahre als vom Maler anders konzipiert: Vermeer gab seinem Mädchen markante Wimpern und Augenbrauen mit, die eben nur im Lauf der bald vier Jahrhunderte seit Entstehung des Bildes verblassten.

Die Perle ließ der Maler von Beginn an völlig frei ohne Metallhäkchen unterhalb des Ohres hängen – sie scheint wie ein schwebender Konvexspiegel illusionistisch den gesamten Raum.zu reflektieren. Die größten Änderungen in der Wahrnehmung des Bildes bringen die Untersuchungen zum Hintergrund, auf den Vermeer ursprünglich einen grünen Vorhang gemalt hatte, der ebenfalls durch das Verbleichen der Farbe im Lauf der Zeit verschwunden ist.

Dieser Vorhang würde die Aufmerksamkeit des Betrachters stark vom Gesicht als bisher alleinigem Fokus ablenken, geradeso wie bei Vermeers Dresdner „Briefleserin“, auf der vergangenes Jahr ein nackter Cupidoknabe mit Bogen in der Rechten und einem Brief in der Linken, wie ihn der gleiche Amorknabe auch auf der „Virginalspielerin“ der Londoner National Gallery hält, über der Leserin freigelegt wurde. Ebenso ist der Hintergrund der „Jungen Frau mit Perlenhalsband“ in Berlins Gemäldegalerie übermalt – unter dessen Wand befindet sich eine Landkarte.

Derartige Bild-im-Bild-Ensembles über den dargestellten Frauen zeigt Vermeer auf vielen seiner Gemälde, weil er damit allegorisch eine zweite Ebene in die Bilder einziehen kann: Der Dresdner Erosknabe verdoppelt den mutmaßlichen Liebesbrief, den das Mädchen mit leicht geröteten Wangen am zur Welt geöffneten Fenster liest. Beim Berliner Perlenmädchen weist Vermeer ebenso mahnend auf die Verlockungen der Welt in Gestalt der Karte hinter dem Mädchen, bedient sich mithin der traditionellen Vanitassymbolik der Verlockungen der durch das Perlengeschmeide verkörperten Luxuria.

Und auch der grüne Samtvorhang, der einst hinter dem so aufs Wesentliche konzentrierten „Mädchen mit dem Perlohrring“ in Den Haag aufgespannt war, ist aus der alten Herrschaftsikonographie entlehnt, was auch besser zu der unstandesgemäß großen Perle der angesichts ihrer Kleidung immer etwas deplaziert wirkenden Porträtierten passt.

Vermeer galt bis zum vollständigen Abnehmen der Übermalungen in Dresden und dem jetzt entdeckten ursprünglich Gemalten und heute Verblichenen in Den Haag als wesentlich moderner, da durch die „abstrakt“ leeren Hintergründe nichts vom jeweiligen Fokus, von der malerischen Qualität und der Psychologisierung in den Gesichtern ablenkte. Genau aus diesen Gründen hatten in den letzten hundert Jahren Kunsthistoriker wiederholt seine Modernität gefeiert. So entzaubert ausgerechnet modernste Technologie manchen Mythos einer Vormoderne.