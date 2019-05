Auftritt bei Biennale? : Rätsel um angebliches Banksy-Kunstwerk in Venedig

Mit Hollywood-Stars besetzt : Tarantino stellt neuen Film vor

Kult-Regisseur Quentin Tarantino präsentiert seinen neuen Film "Once Upon a Time in Hollywood" beim Filmfestival in Cannes. In den Hauptrollen sind Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie zu sehen. Im deutschsprachigen Raum läuft der Film ab Mitte August in den Kinos.