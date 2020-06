Priska von Martin : Die Frau im Schatten

In den dreißiger Jahren waren Bildhauerinnen die absolute Ausnahme: In Freiburg wird nun das vielgestaltige Werk Priska von Martins wiederentdeckt. Sie beherrschte Tiere, Akte – und Cyborgs.

Es ist tatsächlich eine Wiederentdeckung, die jetzt im Museum für Neue Kunst in Freiburg zu betrachten ist. Priska von Martin, 1912 dort geboren, studierte als eine von nur zwei Frauen von 1931 an Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie, wo sie die Technik des Bronzegusses erlernte. Für ihre Arbeit konzentrierte sie sich fortan auf das Wachsausschmelzverfahren, bei dem in einem komplizierten Prozess ein Modell aus Ton, Wachs oder Gips in Bronze überführt wird, die dann nachbearbeitet werden kann. Es macht die charakteristische Anmutung von Priska von Martins Werken aus, dass sie ihnen keine polierte Glätte verpasst, sondern sie weitgehend roh lässt.

Rose-Maria Gropp Redakteurin im Feuilleton, verantwortlich für den „Kunstmarkt“. F.A.Z.

Darin liegt auch der Reiz ihrer Kleinplastiken, meistens sind es Tiere, oft Pferde, die sie von Kindheit an liebte, manche mit Reitenden wie zu einem einzigen Körper verschmolzen. Sie haben gleichsam malerische Oberflächen mit ihren stehengelassenen Nähten und Rissen, die zugleich Zeichen von Verletzlichkeit sind. In ihnen ist die Prozesshaftigkeit des Schaffens bewahrt, und eingefangen ist so auch die Bewegung, in der sie gerade stillgestellt sind. Von seltsam anrührender Schönheit ist der Torso eines ziemlich großen, schrundigen „Schwimmenden Rentiers“, dessen Unterleib in einer rostig eisernen Platte verschwindet, während es den Kopf tapfer nach oben zu halten scheint. Priska von Martin hat kein geschlossenes OEuvre hinterlassen, keines, an dem Entwicklungen ablesbar wären, eher ist es von Sprüngen gekennzeichnet, unerwarteten Wechseln.

Fixpunkte sind, neben den Tieren, immer wieder Frauenkörper. Die Ausstellung zeigt ihre Arbeiten begleitet von vielen Fotografien, die aus dem Nachlass der Künstlerin stammen, den das Museum bewahrt. Es ist offensichtlich, dass ihr Schaffen zunächst, in den vierziger und fünfziger Jahren, eng an seine Entstehungszeit gebunden ist. Sie orientiert sich an den großen Plastikern unter den Vorgängern wie Auguste Rodin oder Aristide Maillol, und sie ist beeinflusst vom Werk des deutschen Bildhauers Toni Stadler (1888 bis 1982). Stadler war ihr Lehrer; sie heiratete ihn 1942. Es ist bekannt, dass er im Nationalsozialismus geschätzt war und dass dies auch nach 1945 so blieb; im Jahr 1955 war Stadler Teilnehmer bei der ersten Documenta in Kassel. Das gehört vielleicht als Schatten zu Priska von Martins Biographie, gegen den sie zunehmend ihren eigenen Schöpferwillen setzt.

Dass sie selbst durchaus eine Phase der Anerkennung erfuhr, belegt ein Artikel in der Zeitschrift „Das Kunstwerk“ von 1955 zum Thema zeitgenössischer Bildhauerei. Dort wird Priska von Martin bei den Bildhauerinnen zusammen mit Renée Sintenis, Germaine Richier und Barbara Hepworth erwähnt. Von ihnen ist sie die Unbekannteste geblieben. Dies nicht zuletzt, weil kaum Arbeiten von ihr auf den Kunstmarkt gelangten, sie trennte sich offenbar nur schwer davon. In den sechziger Jahren widmet sie sich verstärkt dem Thema des plastischen weiblichen Akts. Es entstehen freie starke Volumina, archaisch anmutende Torsi, darin den frühen Tierplastiken ähnlich. Wie ein weiterer Befreiungsschlag kommen kraftvolle Zeichnungen und ganz eigenständige Collagen hinzu, manchmal mit Fragmenten von Fotografien.

Vor den steinernen Kulissen der Stadt

Und wie ein eigenwilliges Echo auf die Pop-Art muten die lebensgroßen Kreidezeichnungen nackter Frauen an, die sie mit Holzgerüsten abstützt: Gemeinsam mit dem Filmemacher und Fotografen Bernhard Dörries stellt sie ihre siebzehn „Roten Mädchen“ an öffentlichen Plätzen auf, im menschenleeren Morgengrauen in München, vor den steinernen Kulissen der Stadt. Von diesen Aktionen sind nur Dörries’ Fotografien erhalten, im Museum auf einem Monitor präsentiert. Denn ihre wilden, blutroten Silhouetten hat Priska von Martin verbrannt.

Zeitlebens litt die Künstlerin an Depressionen und Nervenschmerzen, die sie immer wieder zu Schaffenspausen zwangen. Nach der Diagnose, dass sie Muskelschwund zunehmend bewegungsunfähig machen würde, nahm sie sich 1982, nach einer Ausstellungseröffnung mit ihren Werken in einer Münchner Galerie und ein paar Tage nach ihrem siebzigsten Geburtstag, das Leben.

Mehr zum Thema 1/

Doch zuvor brach sie in den Siebzigern noch einmal zu einem letzten künstlerischen Abenteuer auf, wechselte dafür das Material. In Aluminium schuf sie unter dem kryptischen Titel „No No San“ einen weiblichen Cyborg, eine „Fremdlingin“, als ein Hybrid aus Fritz Langs „Metropolis“-Maschinenfrau und Salvador Dalís surrealen Geschöpfen. Sie erfand dazu ein „Keulengesicht“, ebenfalls aus Aluminium, eine kleine Skulptur in der Form eines Knüppels, mit einem herauslösbaren Antlitz am oberen Ende – drastisch ästhetische Verabschiedung selbstgewisser Identität. Die Ausstellung in Freiburg holt Priska von Martin nach Jahrzehnten endlich aus dem Vergessen zurück.

Priska von Martin. Im Museum für Neue Kunst, Freiburg; bis zum 13. September. Danach im Gerhard-Marcks-Haus, Bremen. Ein Katalog ist in Vorbereitung.