Berlinbilder : Moloch ohne Mitte

Das heutige Berlin entstand durch einen Verwaltungsakt. Seitdem sucht die Stadt mit den vielen Kiezen nach einem echten Zentrum. Eine Ausstellung in der Kommunalen Galerie Berlin hält diese Suchbewegung in Bildern fest.

Vor hundert Jahren stimmte der Berliner Stadtrat mit knapper Mehrheit für das Groß-Berlin-Gesetz, mit dem sich die Reichshauptstadt die kreisfreien Städte Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Spandau, Lichtenberg und Neukölln sowie die Gemeinde Köpenick und einige Dutzend Dörfer und Gutsbezirke einverleibte. Damit wurde Berlin für kurze Zeit zur flächenmäßig zweitgrößten (hinter Los Angeles) und nach der Einwohnerzahl drittgrößten Stadt der Welt (hinter London und New York), bevor ihm amerikanische und asiatische Metropolen den Rang abliefen. Das Jubiläum, ein einschneidendes Datum der Stadtgeschichte, wurde in diesem Frühling zwar begangen, aber kaum gefeiert; der Enthusiasmus der Landesverwaltung für historische Reflexion war gering ausgeprägt, und die Pandemie tat ein Übriges. Dennoch gibt es Orte, an denen der Gesetzesakt, der die heutige Stadt schuf, ästhetisch nachzittert

Von Zille bis Christo und Vostell

Die Ausstellung „100 × Berlin“ in der Kommunalen Galerie am Fehrbelliner Platz ist auf den ersten Blick eine Berlin-Schau unter vielen, mit Zeichnungen, Gemälden, Fotografien von ortsansässigen und internationalen Künstlern. Erst beim zweiten Hinschauen erkennt man, dass ihr etwas Wichtiges fehlt: ein Zentrum, und sei es auch nur ein gedachtes. Der Rundgang, der mit Heinrich Zille beginnt und mit Christo und Wolf Vostell endet, zeigt tatsächlich genau das, was er verspricht: hundertmal Berlin und jedes Mal etwas anderes.

Man sieht keine Stadt, schon gar keine Weltstadt, sondern ein Memory-Spiel aus Einzelbildern, die auf der Suche nach ihrem Zwilling sind. Das Mädchen mit dem Einkaufsnetz, das Helga Paris fotografiert hat, hält Ausschau nach dem melancholischen Möbelpacker des Malers Matthias Koeppel. Zilles Zirkus, der „Rosen aus dem Süden“ feilbietet, lugt zu dem Zirkuszelt auf Jérémie Aubouins Aufnahme aus den Achtzigern hinüber. Die Brandmauer auf der Radierung Michael Ottos stünde gerne neben dem Spiegelbild der Matthäikirche im Fenster der Nationalgalerie auf dem Foto von Efraim Habermann. Die Theatersaaltür von Anna Lehmann-Brauns liebäugelt mit dem Museumsportal von Friederike von Rauch.

Aber sie kommen nicht zueinander, dafür ist die Sammlung, die hier gezeigt wird, viel zu diffus. Eben darin liegt ihre innere Wahrheit: Sie spiegelt das Bewusstsein einer diffusen, unverbundenen Stadt. Nichts wächst hier zusammen, alles bleibt für sich, die Menschen, die Mauern, selbst die Bäume am winterlichen Teltowkanal.

Den einzigen Überblick, der hier zu haben ist, bietet ein Panoramafoto, das Karl-Ludwig Lange vom Schöneberger Gasometer herunter aufgenommen hat. Aber gerade hier verliert man die Orientierung, denn so etwas wie ein Zentrum ist in dem urbanen Dickicht nicht zu erkennen. Einsam ragt der Fernsehturm aus dem Häusergrau, auch er ein Solitär. Es ist, als wollte die Ausstellung die These des Berliner Schauspielers und Romanciers Hanns Zischler illustrieren, Berlin sei „zu groß für Berlin“. Darin ist sie, obwohl klein, für den Anlass groß genug. Die deutsche Hauptstadt entsprang vor hundert Jahren nicht aus einer Wurzel, sondern aus einem Verwaltungsakt. Das sieht man hier – oder überall auf den Straßen Berlins.

100 × Berlin. Großstadtbilder aus der Artothek. Kommunale Galerie Berlin, bis 16. August. Kein Katalog.