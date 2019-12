Ausstellung „Rodin/Nauman“ : Von zweien, die sich auszogen

Mit seiner Lage abseits der großen Strecken (nur alle paar Stunden kommt der TGV nach Paris vorbei) hat Saarbrücken, wo 1968 mit Hanns Schöneckers Moderner Galerie einer der schönsten Museumsbauten der Moderne eröffnete, ein schweres Los.

So läuft eine der bemerkenswertesten Ausstellungen dieses Jahres Gefahr, das Publikum zu verpassen, das sie unbedingt verdient: „Rodin / Nauman“ ist eine fesselnde Gegenüberstellung zweier Werke, die man nicht direkt zusammendenken würde, die man aber beide noch nicht so gesehen hat wie hier, wo sie, einander umkreisend, jeweils den Blick aufs andere neu scharfstellen: Wie da die berühmten verrenkten Handbronzen Rodins, „deren fünf gesträubte Finger zu bellen scheinen wie die fünf Hände eines Höllenhundes“ (Rilke), den aufeinander balancierenden Handabgüssen Naumans begegnen, während im Hintergrund auf einem roh an die Wand projizierten Video Naumans Finger rätselhafte Zeichen formen, das ist von einer Lebendigkeit und überraschenden Selbstverständlichkeit, wie man sie in solchen Gegenüberstellungen selten erlebt. Offenbar haben sich diese zwei Generationen auseinanderliegenden Werke so viel zu erzählen, dass kein Kurator sie mit erfundenen Ähnlichkeiten zusammenzwingen muss.

Der eine radikalisierte die Bildhauerei, ließ Adern und Züge die Konturen sprengen und holte die Skulptur vom Sockel auf den Boden, so dass seine Menschenbilder als Gleiche unter den Betrachtern wandeln; der andere reduzierte das Vokabular der Kunst auf ein Minimum, erklärte Sockelformen zu Skulpturen und setzte seinen eigenen Körper vor der Videokamera zur Komposition von Bewegung in der Zeit ein.

Einen halb im Jenseits stehenden Existentialismus

Man sieht Nauman auf dicht gehängten Fotografien beim Wasserspeien (wie ein paar Jahre vor ihm Franz Erhard Walther), beim Verschränken der Hände oder mit hinter dem Rücken gefesselten Armen; und daneben die Fotografien aus Rodins Atelier, mit denen er gegossene Körper und Körperteile, teils unfertig, festhielt, den Langzeitschnappschuss zur Erkundung der eigenen Arbeit nutzend. Vor den quietschbunten Nauman-Fotos Rodins steht eine armlose Nachdenkliche mit gedrehtem und gekipptem Torso; vor den grauen Rodin-Fotos, zwei Meter nach vorn gerückt, ein stummer Betonsockel mit auskragenden Rechtecken. Das ist eine souveräne Belebung, die jeder Geste, statt sie zu überlagern, Raum verschafft.

Den vielen sich kreuzenden Achsen aus verrenkten Fingern, Hälsen und Torsi entspricht die vielfache Kreuzung der Sichtachsen, in denen jedes Detail von den umliegenden weiß. Nauman schminkt den nackten Körper, dass er bronzen glänzt wie Rodins Körper, die zu beiden Seiten des Videokabinetts im Blick bleiben. Hinter Naumans kopfüber von Drähten baumelnden Wachsköpfen, immer zwei an den Hinterköpfen zusammengeklebt, legt sich eine vergrößerte Version des Kopfes von Pierre de Wiessant von den Bürgern von Calais in den Nacken, und man glaubt ihn ächzen zu hören. Hinter Rodins Hockender prügelt sich auf einer großen Zeichnung Naumans ein Menschenumriss in vier Haltungen bis in die Hocke.