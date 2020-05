Los Angeles streitet ums LACMA : Glasvitrine oder Gegenstadt?

Soll das neue Los Angeles County Museum of Art nach Entwürfen von Peter Zumthor gebaut werden? Der Widerstand gegen die Pläne führt zu interessanten Gegenentwürfen. Und zur Diskussion, was ein Museum in Zukunft sein soll.

So etwas passiert auch nicht jeden Tag: Immerhin achtundzwanzig Architekturbüros, darunter bekannte Namen wie Coop Himmelb(l)au, nehmen unter großer Anteilnahme der internationalen Fachwelt an einem Wettbewerb für den Neubau eines Museums teil. Dessen Direktor ist aber darüber gar nicht erfreut – weil er schon einen Architekten für seinen Neubau hat. Genau das passiert gerade in Los Angeles: Michael Govan, Direktor des international renommierten Los Angeles County Museum of Art (LACMA), ist im Windschatten der Corona-Epidemie dabei, die historischen Gebäude seines Museums abreißen zu lassen, weil die einem 650 Millionen Dollar teuren Neubau Platz machen sollen, den der Schweizer Architekt Peter Zumthor entworfen hat.

Doch es könnte sein, dass daraus nichts wird, denn seit kurzem organisiert eine „Citizens’ Brigade to Save LACMA“ – eine Gruppe, die von den Architekturkritikern Greg Goldin, Joseph Giovannini und anderen gegründet wurde – einen Protest, wie man ihn in dieser Form noch nicht erlebt hat. Der Vorwurf: Das LACMA zerstöre in einer Zeit, in der immer deutlicher wird, wie umweltschädlich Abriss und Neubau sind, sinnlos vier bestehende Gebäude, um einen „ikonischen“ – will meinen: imagefördernden – Neubau zu errichten, der auch noch deutlich weniger Ausstellungsfläche haben wird als der jetzige Bestand. Stattdessen, so die Forderung der Aktivisten, solle man das Geld nehmen, um freien Eintritt zu garantieren, in der Krise die Kunstszene durch Ankäufe zu unterstützen und das Museum durch Anbauten zu einem „Ort für alle“ zu machen.

Es geht mittlerweile also nicht mehr nur um die Frage, ob der Zumthor-Entwurf gut ist oder nicht, sondern darum, was ein Museum in Zukunft sein soll: eine Hochglanz-Vitrine mit Signetcharakter, durch die man, aus dem Alltagsleben herausgehoben, flaniert, oder ein zusammengewürfelter, chaotisch lebendiger, möglichst schwellenloser Ort für alle, in der die Kunst Teil eines größeren Experiments ist.

Rahmen für ein neues Stadtleben

Seit Wochen schalten die von einem anonymen Spender finanzierten Aktivisten ganzseitige Anzeigen in der „New York Times“, beschimpfen Michael Govan als „Nero von Los Angeles“ und riefen jetzt sogar einen eigenen Architekturwettbewerb aus, mit dem Ziel, durch offensichtlich bessere und billigere Alternativen den bislang vorgesehenen Neubau zu verhindern. Tatsächlich erinnert Peter Zumthors Entwurf – ein verglastes, amorph schlingerndes Betonsandwich, das hoch in der Luft auf dicken Beinen über den Wilshire Boulevard stelzt – an eine hüftsteife bürokratische Version eines Oscar-Niemeyer-Baus. Was stattdessen denkbar wäre, zeigen die sechs Finalisten des Alternativwettbewerbs, die von einer Jury ausgewählt wurden, in der unter anderen der ehemalige LACMA-Kurator J. Patrice Marandel und William Pedersen vom Architekturbüro Kohn Pedersen Fox saßen. Nicht alle Gegenentwürfe überzeugen, einige dafür umso mehr.

Coop Himmelb(l)au schlägt eine Ansammlung von Monolithen mit einer gläsernen Zitronenpresse in der Mitte vor. Das Londoner Büro Kaya Design hat einen weißen Kubus entworfen, der auf Straßenniveau so, als wäre ihm das Dasein als „White Cube“ zu fade geworden, die Fassade lüftet, biomorph zerfließt und sozusagen als erhitztes Architekturfondant in den Straßenraum hineinschmilzt. Paul Murdoch entwirft eine leichte Glasarchitektur auf sandsteinernen Pfeilern, die eine deutliche Hommage an William Pereiras Museumsbau aus den sechziger Jahren ist, TheeAe aus Hongkong schlagen eine scheinbar wehende Glasfassade vor, und bei Reiser+Umemoto wachsen neue Lichthöfe und Galerien aus den Bestandsgebäuden. Auch Barkow + Leibinger aus Berlin lassen die Bestandsbauten am Leben und arrondieren sie mit einer umlaufenden Architektur, die dem heute zusammengewürfelten Museumskomplex etwas von einem (allerdings großzügig sich öffnenden) Kloster, einer Stadt in der Stadt mit einer eigenen Dachterrassen-Landschaft gibt.

Gerade die Entwürfe, die den Bestand im doppelten Wortsinn umbauen, sind bedenkenswert. Sie würden deutlich weniger kosten und der auch ökologisch immer fragwürdigeren Unsitte, alle fünfzig Jahre gigantische Gebäudekomplexe wegzuknacken und nicht eben schönere Bauten an ihrer Stelle zu errichten, ein Ende machen. Sie würden den Bestand ergänzen, mehr und vor allem unterschiedliche Räume schaffen: intime Kabinette, geschützte Höfe einerseits und große Terrassen andererseits, die für Performances und als soziale Räume genutzt werden könnten. Das bisherige Ausstellungshaus würde so auch zu einem urbanem Wohnzimmer: einem Ort, um zu picknicken, Skateboard zu fahren, sich mit Freunden zu treffen und Zeit nicht nur mit der Kunst zu verbringen – die würde vielmehr den Rahmen für ein neues Stadtleben bilden.

Die Diskussion in Los Angeles ist eröffnet. Das Beispiel könnte Schule machen – hoffentlich auch in Deutschland, wo man es von Berlin (das gerade im Bau befindliche Museum der Moderne) bis Frankfurt (die zum Abriss vorgesehene Doppeltheateranlage) mit ähnlich fragwürdigen Gigakulturbau-Plänen zu tun hat wie im Fall des LACMA. Hier wie dort ist bloß noch die Frage, ob die Bagger oder die Befürworter von Alternativen schneller sind.