Singapur Biennale : Langweiliges Land, spannende Kunst

Singapur ist international vor allem als Finanzzentrum bekannt – und als eine der kostspieligsten Metropolen der Welt. Spätestens seit der Gründung des National Arts Council vor fast dreißig Jahren 1991 jedoch möchte Singapur auch zu einem Kunstzentrum werden. Ein Wunsch, dessen Realisierung in den vergangenen Jahren an Geschwindigkeit aufgenommen hat: 2015 wurde die Singapurer Nationalgalerie eröffnet, 2012 die „Gillman Barracks“ als Areal speziell für kommerzielle Galerien, bereits seit 2006 gibt es die Singapur-Kunst-Biennale.

Die aktuelle, gerade eröffnete Biennale (bis 22. März 2020) ist, je nach Perspektive, ein großes Wunschpaket oder ein großes Durcheinander. Es gibt eine Reihe von Werken, die den Besuch lohnen: darunter Le Quang Has Installation „Gilded Age“, eine Art Teufelsaustreibung des Kommunismus, die umso relevanter erscheint, als sich eine neue Generation von westlichen Aktivisten naiv auf sozialistische Ideen bezieht. Auch die Virtual-Reality-Arbeit von Laurie Anderson und Hsin-Chien Huang: „Chalk Room“, die bereits 2017 bei den Filmfestspielen in Venedig einen Preis erhielt, gewinnt im futuristischen Singapur eine zusätzliche Qualität. Ermüdend dagegen ist der allzu unmittelbare gesellschaftliche Aktivismus vieler ausgestellter Werke. Nicht, weil man nicht mit den Zielen sympathisieren würde: So haben etwa Verónica Troncoso und insbesondere der Kambodschaner Lim Sokchanlina moralisch zweifellos recht, wenn sie auf das Schicksal armer Südostasiaten hinweisen, die in reicheren Staaten als Hilfskräfte arbeiten: Ihre Behandlung ist allzu häufig menschenverachtend und nicht selten eine Form moderner Sklaverei, in Privathaushalten ebenso wie auf Fischerbooten. Aber was genau will Kunst, wenn sie das, kaum bearbeitet, zu ihrem Thema macht? Erreicht die Kunstwelt mit einer quasi-dokumentarischen Präsentation des Problems mehr, als sich – den Künstlern, Kuratoren und den, gerade in Singapur nicht eben massenhaften, Besuchern – immer wieder zu bestätigen, wie gut man selbst und wie böse die Welt ist, eine Art unaufhörlicher Selbstbefriedigung, die für die Opfer faktisch nicht das Geringste erreicht?

Generell ist die Singapur Biennale dort am schwächsten, wo sie versucht, unmittelbar Gesellschaftspolitik zu reflektieren. So ist es eine schwer nachvollziehbare Geschmacklosigkeit, „sozialkritische“ Videos über britische Sozialwohnungssiedlungen und die dystopische Vision eines Vereinigten Königreichs nach dem Verlassen der EU, direkt neben Videoarbeiten zu hängen, die den Genozid der Roten Khmer an der eigenen Bevölkerung zum Hintergrund haben. Bei aller Irritation über den „Brexit“: dass er zu etwas Vergleichbarem wie der Ermordung eines Fünftels der eigenen Bevölkerung führen wird, scheint einstweilen ausgeschlossen.

Dass der Singapur Biennale ein durchdachter Leitfaden fehlt, ist umso auffälliger, da ihr hauptsächlicher Ausstellungsort die Nationalgalerie des Stadtstaats ist. Denn diese ist seit ihrer Gründung vor erst vier Jahren durch sorgfältig recherchierte Ausstellungen aufgefallen, wie es sie so in der Region kein zweites Mal gibt. Zwar haben auch andere südostasiatische Staaten nationale Museen der schönen Künste, und das teils seit deutlich längerer Zeit. Aber Singapurs Nationalgalerie ist das einzige staatliche Museum in Südostasien, das den Blick permanent über den nationalen Tellerrand hinaus in die weitere Region richtet. Es wäre wünschenswert, wenn sich einige Biennale-Besucher auch in die anderen Räume der Nationalgalerie verirrten, vor allem ihre zwei regelmäßig neu gehängten Dauerausstellungen: Die eine zeigt Kunst aus Singapur, die andere, „Between Declarations and Dreams“, Werke aus ganz Südostasien. Der Verantwortung, damit entscheidend daran mitzuschreiben, was eines Tages einmal als südostasiatische Kunstgeschichte wahrgenommen werden wird, sei man sich im Haus sehr bewusst, sagt der Direktor Eugene Tan. Dass man nicht den Anspruch verfolgen könne, repräsentativ die jeweilige nationale indonesische, malaysische, thailändische et cetera Geschichte der Kunst zu präsentieren, auch. Was man allerdings tun könne, sei, Bezüge herzustellen zwischen Kunstwerken verschiedener Länder und Epochen Südostasiens. Dazu gehören thematisch die Geschichte des Kolonialismus und nationale Selbstfindungsprozesse.