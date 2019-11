Kunstfachmann im Gespräch : „Was begehrt ist, wird gefälscht“

Herr Butin, Sie sind Verfasser des Werkverzeichnisses der Editionen von Gerhard Richter – also der von ihm herausgebrachten Druckgrafiken, Fotografien, Ölgemälde, Künstlerbücher, Multiples und Plakate – und Spezialist für Kunstfälschungen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie hörten, dass beim Auktionshaus Christie’s in New York eine Fälschung aufgetaucht ist, die sich für Richters „Abstraktes Bild 705-2“ von 1989 ausgibt – und 800.000 bis eine Million Euro hätte erzielen können?

Grundsätzlich überrascht mich im Kunstbetrieb kaum noch etwas. Was begehrt ist, wird gefälscht. Da Gerhard Richter einer der weltweit teuersten Künstler ist, motiviert das die Fälscher ungemein. Seit zwei Jahrzehnten nimmt die Anzahl der Betrugsversuche deutlich zu. Es werden Druckgrafiken und Auflagenobjekte, aber auch Ölgemälde gefälscht, die sowohl von Dietmar Elger vom Richter-Archiv in Dresden als auch von mir begutachtet werden können. Manchmal handelt es sich um sogenannte Identfälschungen, die also nach einem bestehenden Werk kopiert wurden.