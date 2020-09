Ausstellung zu Groß-Berlin : Kiez kommt von Metropole

Wer von auswärts nach Berlin fährt und eine tolle Idee mitbringt, entdeckt oft mit Befremden, dass ihm bei deren Umsetzung neben Landes- und Bundesregierung ein dritter Akteur in die Quere kommt, mit dem er nicht gerechnet hatte: die Berliner Bezirke. Sie haben deutlich mehr Einfluss als anderswo, dürfen Museen genehmigen oder blockieren, Schulen schließen oder sanieren, Plätze kahl- holzen und Fahrradwege aufmalen, und auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie führen sie, zum Schaden der Betroffenen, das Regiment. In der Berliner Politik kommt der Nachwuchs meist aus den Bezirken, weshalb diese Politik auf eine Weise provinziell ist, die man andernorts belächelt, an der Spree jedoch für hauptstädtisch hält. Das Wort „Kiez“ besitzt hier den Klang, den früher der Begriff „Vaterland“ hatte; und das Mutterland des Kiezes ist der Bezirk.

Diese einzigartige Machtverteilung ist nicht historisch gewachsen, sie entstand durch einen Verwaltungsakt, das Groß-Berlin-Gesetz vom April 1920. Mit diesem Gesetz, das den Ausgangspunkt der Ausstellung „Chaos & Aufbruch“ im Märkischen Museum bildet, vergrößerte sich die Fläche Berlins um das Vierzehnfache von 66 auf 878 Quadratkilometer, und die Bevölkerung verdoppelte sich auf knapp vier Millionen – ein Wert, der trotz steigender Einwohnerzahlen im neuen Jahrtausend noch nicht wieder erreicht ist. Dabei war das Gesetz heftig umstritten, die Deutschnationalen, Nationalliberalen und das katholische Zentrum stimmten dagegen, und noch Jahre später regte sich in Spandau, Zehlendorf, Köpenick und anderen eingemeindeten Städten und Dörfern antizentralistischer Widerstand; die Teilselbständigkeit der Bezirke war der bittere Preis des politischen Kompromisses.

Doch die Reform bewährte sich, Neukölln baute neue Schulen mit dem Geld des Senats, und Zehlendorf bekam mit der Onkel-Tom-Siedlung ein Kleineleuteviertel zwischen die Großbürgervillen gestellt, das heute zum Weltkulturerbe zählt. Dass Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zusammenbrach, dass es trotz der Teilung lebensfähig blieb, verdankt es nicht zuletzt seiner Größe, und die ist das Ergebnis des Gesetzes von 1920.

Viele Bezirke waren gegen die Reform

Die Ausstellung, die wegen Corona um ein halbes Jahr verschoben wurde, begegnet der Herausforderung, administratives Handeln der Stummfilmzeit für die Museumsbesucher der Netflix-Generation au- genfällig zu machen, durch penetrante Vereinfachung. Es dauert eine Weile, bis man nach allerlei Schautafeln, Monitoren, Modellen, Medienstationen und einem beglückend analogen Berlin-Puzzle in den ersten Raum mit richtigen Objekten kommt. Dann aber steht man gleich mitten in der sozialen Kampfzone.

Es geht um Wohnungsbau. 1922 suchten in Berlin 200000 Menschen eine Bleibe. Die Inflation vernichtete private Spareinlagen, verschonte aber die Hausbesitzer. Durch eine Hauszinssteuer besorgte sich der Senat die nötigen Mittel zur Errichtung von Großsiedlungen. Bis 1931 entstanden 160000 Sozialwohnungen. Die Wohnungsnot endete zwar nicht, aber das Wachstum der Stadt unterlag zum ersten Mal einer einheitlichen Planung.

Der Ausstellungsteil im Untergeschoss des Museums veranschaulicht diese Entwicklung durch ein mustergültiges Zusammenspiel von Objekten und Erklärungen. Selbst ein Ei hat hier, als Beispiel für den Wertverfall des Geldes, eine didaktische Funktion. Der U-Bahn-Bau, die Motorisierung, der öffentliche Badebetrieb, der Schutz von Grünflächen und Naherholungsgebieten, das alles erscheint unter dem Aspekt zentralisierter Daseinsvorsorge. Insofern ist die Schau ein beglückender Gegenentwurf zur „Babylon Berlin“Mode im deutschen Museumsbetrieb: „Gasriecher“ – zum Aufspüren von Lecks in den Leitungen – statt Kokainschnüffler, Musterküche statt Kiezkaschemme. Mit einem privaten Kurzfilm über die Amerika-Reise des damaligen Verkehrssenators Ernst Reuter im Jahr 1929 haben die Kuratoren sogar einen echten Fund gemacht. Dass Reuters Goodwill-Tour wenig später durch die Weltwirtschaftskrise gegenstandslos wurde und die Stadtpolitik finanziell in den Abgrund fuhr, muss man sich allerdings dazudenken.

„Gasriecher“ erschnüffelten Lecks in Leitungen

Vom Epochenjahr 1920 will die Ausstellung die Brücke in die Gegenwart schlagen. Dazu hätten ihr alle museumsdidaktischen Möglichkeiten offengestanden: Leitmotive, Farbdramaturgie, Einst-und-jetzt-Schaubilder, Überblendungen, fotografische Vergleiche. Sie hat keines davon genutzt. Wer aus dem historischen Teil im Untergeschoss ins Obergeschoss kommt, betritt eine andere Welt. Hier ist alles auf Partizipation und Niedrigschwelligkeit angelegt, von der Schüler-Installation mit Zukunftsvisionen der Stadt bis zu den Interviews mit hauptstadtflüchtigen Umland-Bewohnern. Aber keines der Module dieses Themen-Baukastens erklärt dem Betrachter, was die aktuelle Lage mit dem Tableau der Vergangenheit verbindet, das er gerade durchschritten hat.

So ist diese Ausstellung auch in ihren Schwächen ein authentisches Abbild Berlins: An einzelnen Punkten stark, bleibt sie als Gesamtentwurf ungenau und unverbunden. In die Große Halle des Museums hat der taiwanesische Künstler Chengyu Hsieh eine Installation aus blauen und roten Stoffbahnen gehängt. Darunter präsentieren sich auf großen Stelen die zwölf Berliner Bezirke. Jeder einzelne, so erfährt man, veranstaltet zum hundertsten Jubiläum von Groß-Berlin eine eigene Schau. Wer Berlin kennt, kann sich darüber nicht wundern.