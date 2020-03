Joan Jonas in Madrid : Verwandt mit dem Pottwal

Für die große Performance ging Joan Jonas bis an die Grenzen ihrer Kräfte. Eine Schau in Madrid zeigt Videos, Gemälde und Skulpturen für die Ozeane.

Die Aufführung ist tief berührend und fern jeder Sentimentalität. Es ist ein Angefasstsein, das sich unmittelbar auf die Zuschauer überträgt: Joan Jonas hat in Madrid, im Auditorium des Prado Museums, ihre Performance „Moving Off the Land II“ aufgeführt, zum Auftakt ihrer Ausstellung desselben Titels im Museum Thyssen-Bornemisza. Sie, fast 84 Jahre alt, geht, begleitet von einer Video- und Soundinstallation, an die Grenzen ihrer seelischen und körperlichen Kräfte.

Hinter Joan Jonas laufen auf einer breiten Leinwand Filmsequenzen mit riesig vergrößerten unterseeischen Tieren in ihrem Element, die wie aus Fabeln und Märchen anmuten. Sie selbst, eine zierliche Person in ein wenig seltsamer Maskerade – mit einem großen geringelten Sonnenhut oder auch mit Fischernetzen schleudernd – versucht auf der Bühne einen Einklang mit diesen fremden Wesen herzustellen. Sie scheint sie zu betasten, zu streicheln, sie will sogar mit ihnen verschmelzen. An einer anderen Stelle hat sie vor dem Film einen Begleiter auf der Bühne, der ihr Hinweise gibt – „left!“ oder „right!“ –, um sie bei dem gleichsam animistischen Ritual zu lenken.

Dann wieder unterzieht sie sich einer enormen Anstrengung, wenn sie – in einem weißen antiseptischen Anzug minutenlang mit lauten Schellen klappernd – dasteht: als ein Alarmglockenläuten gegen die Katastrophe. Oder sie schwimmt in einem der Videos unter Wasser in flatternden Gewändern, als sei sie ein Fisch. Dazu erklingt bisweilen elektronische Musik. Es kommen Stimmen aus dem Off, die Geschichten erzählen, auch von der Bedrohung des ozeanischen Lebens; denn um das Schicksal der Meere geht es. Manche von Jonas’ Aktionen wirken befremdlich, manche Bewegungen erratisch, sie sind nicht mit dem bloßen Verstand erfassbar, jedoch entfalten sie einen wirkmächtig poetischen Reiz. Der lässt ihre Botschaft strahlen – und ankommen im vollbesetzten Saal des Prado, der ihr nach mehr als einer Stunde den angemessenen Beifall zollt.

Die amerikanische Künstlerin wurde seit den Sechzigern bekannt mit ihrer ganz eigenständigen Synthese von Musik, Tanz und Video in ihren installativen Performances. Viermal war sie Teilnehmerin der Documenta in Kassel, bei der Biennale in Venedig 2015 bespielte sie den Pavillon der Vereinigten Staaten. Über lange Zeit wird man sie eine artist’s artist nennen dürfen, mit ihrer ungewöhnlichen Theatralik hat sie die Konzeptkunst inspiriert: von Richard Serra, mit dem sie eine Weile zusammenlebte, bis hin zu einer Laurie Anderson. Als sie von 1995 bis 2002 den Lehrstuhl für Bildhauerei an der Stuttgarter Kunstakademie innehatte, war ihr der Durchbruch zur internationalen Anerkennung längst gelungen.

Seit ihren Anfängen als experimentelle Künstlerin steht im Zentrum von Joan Jonas’ Erkundungen das menschliche Verhältnis zur Umwelt, zur Natur in jeglicher Form. Sie untersucht dabei auch die spezifische Position und Rolle der Frau in diesem Feld. In „Moving Off the Land II“ konzentriert sich ihre Beschäftigung auf die Ozeane und ihre aufregende Fauna, auf all das Wasser, das zwei Drittel unseres Planeten bedeckt und dessen Zustand – wie der seiner Bewohner – zunehmend gefährdet ist. Dafür macht Jonas auch vor der Meerjungfrau nicht Halt als eine mythische Repräsentation, Inkarnation einer Möglichkeit. Wer nicht bei ihrer Performance zuschauen konnte, bekommt einen guten Eindruck davon in der kleinen dichten Ausstellung im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Dort werden nicht nur Ausschnitte des Live-Auftritts auf Monitoren präsentiert. Sondern es sind noch mehr von ihren Werken zu sehen, die sich dem Thema widmen: darunter wunderschön durchscheinende Aquarelle von Geschöpfen der Unterwasserwelt neben großformatigen wilden Pinselzeichnungen, wie sie von ihr während der Aufführungen mit einem langen Malstock genialisch hingeworfen werden.