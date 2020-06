Ikonen in Recklinghausen : Christus mit dem durchdringenden Blick

Der Herrgott steigt vom Thron: Das Ikonen-Museum in Recklinghausen zeigt die Sammlung Reiner Zerlin. Die großartige Schau ist auch ein Kurzlehrgang in visueller Theologie.

Das Ikonen-Museum von Recklinghausen, die bedeutendste Institution ihrer Art außerhalb der christlich-orthodoxen Welt, präsentiert derzeit eine kostbare Schenkung. Der Düsseldorfer Richter im Ruhestand Reiner Zerlin, heute in Brühl lebend, hatte seit jungen Jahren eine rund 250 Objekte starke Sammlung ostkirchlicher Bildwerke zusammengetragen und sie vorigen Herbst Recklinghausen vermacht. Es handelt sich um frühe Ikonen, entstanden in der Zeit vom fünfzehnten bis ins siebzehnte Jahrhundert in Byzanz, auf Kreta, vor allem aber in Russland. Nach ihrer Inventarisierung und Restaurierung sind sie noch bis Ende August in der weitläufigen Recklinghäuser Kunsthalle zu bewundern.

Der umgenutzte, hell ausgeleuchtete Hochbunker, in dem Abstandsregeln mühelos einzuhalten sind, entspricht so gar nicht dem, was man von einer Ikonenausstellung erwarten würde. Umso mehr beeindruckt, wie die eher kleinformatigen Bildwerke, die der Museumsdirektor und Kurator Lutz Rickelt im ersten Stock auf einer dunkelgrünen Rückwand plaziert hat, hier ihre Energie entfalten. Das gilt gerade auch für kleinteilige Arbeiten wie die wunderbar erzählerische russische Schöpfungsikone aus dem siebzehnten Jahrhundert, die ausmalt, wie der Herrgott buchstäblich vom Thron steigt, um das Licht, die Gestirne, Flora, Fauna und den Menschen zu erschaffen und am siebten Tag in einer Art Bettkasten auszuruhen. Oder die ungeheuer fein gezeichnete russische Ikone des Jüngsten Gerichts, ebenfalls aus dem siebzehnten Jahrhundert, die die Höllenmartern explizit wie Dante schildert. Gekrönte Häupter und falsche Propheten sieht man in Loderflammen schmoren, Bildmedaillons ordnen didaktisch jedem Laster eine körperliche Marter zu. Dort sind auch schon die gefallenen Engel gelandet, deren Verwandlung in Schattengespenster in ihrem Sturzschacht vorgeführt wird. Man sieht aber auch, wie ein echter Engel eine abstürzende Menschenseele auffängt.

Ikonen sind ein Fenster in die jenseitige höhere Welt. Deswegen ist die an Giorgio de Chirico erinnernde Idealarchitektur auf dem russischen Abbild des Apostels Matthäus aus dem sechzehnten Jahrhundert in der „umgekehrten“ Perspektive wiedergegeben, die Gebäudeseiten klappen sich zur Raumtiefe hin auf, als offenbarten die Dinge sich aktiv dem Betrachter und der Fluchtpunkt befände sich hinter ihm. Das majestätische Brustbild von Johannes dem Täufer im goldenen Himmelsraum zeigt eine geflügelte, gelängte Gestalt mit feinen, abstrahierten Zügen. In einer Goldschale hält der „Vorläufer“, wie er bei den Orthodoxen auch genannt wird, als Lamm Gottes den winzigen Jesusknaben, dessen Botschaft und Leidensweg er vorwegnimmt. Und der Moskauer Gottesnarr Wassili (etwa 1469 bis 1557), den selbst der Zar Iwan der Schreckliche als „Seher der menschlichen Herzen und Gedanken“ fürchtete, steht vor der steinernen Stadt nackt, mit goldenem Nimbus, die zierlich langen Arme vor der Brust gekreuzt, aber natürlich ohne Geschlecht.

Die Schau ist auch ein Kurzlehrgang in visueller Theologie. Unter den schönen, ernsten Marienikonen finden sich Exemplare des strengen Typus der Hodegetria oder Wegweiserin wie der Muttergottes von Smolensk, die als Schutzpatronin von Russlands westlichen Regionen gilt. Hier thront der Jesusknabe aufrecht in ihrem Arm, die Rechte segnend erhoben, eine Schriftrolle in der Linken. Dieser Bildtyp, zu dem auch die Gottesmutter von Kasan gehört, die nur den Oberkörper Christi und den Kopf Marias zeigt, akzentuiert die göttliche Natur Jesu. Das Urbild soll in Kasan gefunden worden sein, nachdem Iwan der Schreckliche die Stadt 1552 erobert und somit von den Ungläubigen „befreit“ hatte. Dass Gottes Sohn zugleich auch ganz Mensch war, hebt die „zärtliche“ Gottesmutter von Wladimir hervor, bei der der Erlöser sich liebevoll an sie schmiegt. Wobei die Zärtlichkeit zwischen den kupferfarbenen Figuren mit ihren filigranen Zügen auf der Ikone des sechzehnten Jahrhunderts vollkommen spiritualisiert ist. Im zweiten Obergeschoss kann man zudem den Aufbau einer Ikonostase studieren, die, aus der frühchristlichen Chorschranke hervorgegangen, in russischen Kirchen die gesamte Höhe und Breite des Altarraums ausfüllt.

Das vielleicht stärkste Stück der Sammlung ist die byzantinische Darstellung Christi als Pantokrator (Weltenherrscher) aus dem fünfzehnten Jahrhundert, der sich, im Unterschied zur russischen Ikonenästhetik, durch sinnliche Präsenz auszeichnet, was das in „umgekehrter“ Ikonenperspektive dargestellte rotglühende Buch in seiner Hand nur umso magischer macht. Zwei postbyzantinische Madonnenbilder aus Kreta, wo die Ikonenkunst bis zur osmanischen Eroberung 1669 fortlebte, verraten italienische Einflüsse. Eine exquisite griechische Ikone zeigt hoch zu Ross den heiligen Eustachius, den antiken Märtyrer und Schutzpatron der Jäger, den die Erscheinung eines Hirsches mit strahlendem Kreuz zwischen den Geweihschaufeln bekehrte. Sein Emblem des kreuztragenden Hirsches, das später Hubertus von Lüttich zugeschrieben wurde, ist heute das Logo eines Kräuterlikörs.