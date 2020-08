Aktualisiert am

In der hellen Zone des Ichs

Ausstellung mit Berlin-Bildern : In der hellen Zone des Ichs

In der Nachkriegszeit teilte sich die künstlerische Wahrnehmung Berlins in Ost und West. Warum das auch nach der Wiedervereinigung so blieb, zeigt eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie.

Wenn er einmal alt sei, schrieb Walter Benjamin in einem Entwurf für seine postum erschienene „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“, dann „soll im Flur bei mir / Ein Pharusplan von Berlin hängen / Mit einer Zeichenerklärung drunter / Blaue Punkte die Straßen in denen ich wohnte / Gelbe die Stellen wo meine Freundinnen wohnten / Und schwarze Linien die die Wege / Im Zoo nachzeichnen oder im Tiergarten / Welche ich in Gesprächen mit Mädchen machte . . . / Und rote Quadrate zahlreiche die die Quartiere / Der Liebe niedrigster Art bezeichnen oder der windstillsten Liebe“.

Es ist womöglich das schönste Gedicht, das je auf einen Straßenplan der Firma Pharus geschrieben wurde. Der Stadthistoriker Michael Bienert zitiert es in seinem Aufsatz im Katalog zu der Ausstellung „Gezeichnete Stadt“ in der Berlinischen Galerie, und man wünschte sich, es wäre auf einer der Stellwände der Ausstellung abgedruckt. Denn die besseren unter den knapp hundertachtzig Arbeiten, welche die Berlinische Galerie aus ihren eigenen Beständen versammelt hat, versuchen allesamt, dem kartographierten Äußeren der Stadt einen persönlichen Blick und eine individuelle Geschichte einzuschreiben – wenn auch weniger mit blauen, roten und gelben Punkten als mit Linien, in denen sich die perspektivische Wahrnehmung zur historischen Spur verdichtet.

Die Gesichter versteinern, die Steine Zerfallen

Annelie Lütgens, die Kuratorin und Leiterin der Grafischen Sammlung des Hauses, hat vor acht Jahren eine ähnlich konzipierte Epochenschau mit Kunstwerken aus der Weimarer Republik zusammengestellt. Die Ausstellung „Straßen und Gesichter 1918 bis 1933“ endete mit einer Zeichnung von Werner Heldt, und so ist es nur konsequent, dass ihre Nachfolgerin mit fünf Bildern Heldts aus der unmittelbaren Nachkriegszeit beginnt. Das früheste, „Le Dictateur“ von 1945, gibt dem Diktator ein Doppelantlitz aus Hitler und Mussolini und der Menge, die ihn bejubelt, die Härte von Felsbrocken. Die innere Versteinerung der Menschen im totalitären Staat ist auf die Gesichter übergesprungen. Sie sind schon das Geröll, zu dem ihre Häuser im Krieg zerfallen werden. In späteren Zeichnungen hat Heldt die Ruinenlandschaft Berlins mit Kanälen aus Gebäudeschutt durchsetzt. Die versteinerte Masse ist zu einem Trümmerstrom angeschwollen, der die toten Behausungen aus dem Stadtinneren schwemmt.

Auf dieses Zerstörungswerk musste die Kunst der Nachkriegszeit antworten, und es waren vor allem die Künstler der DDR, die sich der Herausforderung stellten. Bei Joachim Böttcher, Dieter Goltzsche, Gisela Neumann, Monika Meiser, Jürgen Rosemann, Elli Graetz, Thomas Hermsdorf und anderen kann man sehen, was es bedeutete, sich eine Metropole aus Trümmern zusammenzuphantasieren. Die westdeutsche und westeuropäische Kunstszene dagegen trieb mit der geteilten Stadt mehr oder minder sublime artistische Späße. Wolf Vostell stellte einen Betonstuhl auf den Potsdamer Platz, der Spanier Antonio Saura garnierte die Mauer mit Schattenrissen und fliegenden Pinselklecksen, und Emilio Vedova malte Berlin als abstrakten Albtraum in sechs Folgen.