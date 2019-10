Gladiatoren in Basel : Bis einer nicht mehr weiter kämpft

Dem Tod eine Bühne: Gladiatorenkämpfe waren im gesamten römischen Reich eine Attraktion. In Basel zeigt eine Ausstellung, was dahinter steckte.

Manche Trauer heilt eben keine Zeit – so in etwa wird man, wenn man gutwillig ist, das Verhalten von Julius Cäsar erklären, der satte zwanzig Jahre nach dem Tod seines Vaters noch aufwendige Gladiatorenspiele zu dessen Ehren veranstalten ließ. Schaut man mit etwas kühlerem Blick auf Cäsars Veranstaltung im Jahr 65 vor Christus, so wird man in diesen Spielen, an denen sagenhafte 320 Kämpfe ausgefochten wurden, vor allem ein Mittel zur Steigerung der eigenen Popularität erkennen. Sie waren Cäsars privates Wahlgeschenk an die Bürger Roms – er stand damals als Ädil am Anfang seiner politischen Karriere.

Tatsächlich scheint der Ursprung des Gladiatorenwesens eng mit Totenfeiern verknüpft zu sein. Bereits Homer schildert, wie Achilleus seinen Freund Patroklos beweint und zu dessen Angedenken nicht nur zwölf edle Trojanerjünglinge opfert, sondern auch einen bewaffneten Kampf zwischen den griechischen Helden Aias und Diomedes initiiert. Aus Griechenland kam die Sitte, mit organisierten Kämpfen Verstorbene zu ehren, nach Italien – so ließ etwa der Konsul Decimus Iunius Pera im Jahr 264 vor Christus drei Kämpfe veranstalten, um damit seinen toten Vater zu würdigen.

Flammen an der Wand

Dass die Zahl der Kämpfer bei solchen Veranstaltungen in den folgenden Jahrhunderten stetig wuchs, zeigt eine Schautafel im Antikenmuseum Basel nun im Rahmen der Ausstellung „Gladiator. Die wahre Geschichte“. Die von Andrea Bignasca und Michel Pompanin geleitete Schau setzt dabei auf erstklassige Exponate und eine Inszenierung, die nicht unterschwellig wirken will, sondern selbstbewusst und offen auftritt.

So empfängt den Besucher zum einen eine herrliche Marmorstatue des Diomedes, römische Kopie eines griechischen Originals aus dem fünften Jahrhundert vor Christus, sowie der berühmte apulische Krater aus dem vierten Jahrhundert, bemalt mit der Opferszene auf der Totenfeier des Patroklos. Zum anderen aber wird, wohl zur atmosphärischen Untermalung, der Film eines Holzfeuers an die Wand projiziert, samt Knistern und Knacken der verbrennenden Scheite aus einem Lautsprecher.

Es ist ein weiter Weg von Diomedes und Aias, die unter den wachsamen Augen des Achilleus miteinander kämpfen, bis zu den Gladiatoren der römischen Republik und gar der Kaiserzeit, als sich ein immer wieder erneuertes Reglement für ihre Bewaffnung, ihren Status und ihre Funktionen in der Arena herausgebildet hatte. In Basel passiert man dabei als wichtiges Bindeglied die bemalten Wände von Gräbern aus dem mittelitalienischen Paestum, auf denen sich etwa zwei blutende Kämpfer gegenüberstehen, bewacht aber von einem Schiedsrichter und damit als einem Regelwerk unterworfen dargestellt. Einen Hinweis darauf, dass mit der wachsenden Beliebtheit solcher Kämpfe ein spezialisierter Beruf entstand, geben Relieffragmente aus römischen Gräbern, auf denen Gladiatoren nicht nur dargestellt, sondern namentlich bezeichnet werden. Außerdem vermerken die Inschriften, ob sie ihren Kampf gewonnen oder verloren haben.

Netz gegen Kurzschwert

Dass es bei der Gladiatur, beim Kampf vor Publikum vor allem um dessen Schaulust ging, legt der Blick auf die ersten fassbaren Gladiatorentypen nahe – mit den „Samniten“ oder „Galliern“ traten Kämpfer auf, die jeweils Feinde der Römer verkörpern sollten oder vielleicht sogar den namensgebenden Völkern angehörten. Erst eine Reform des ausufernden Gladiatorenwesens führte dann zu Typen, die über ein bestimmtes Waffen- und Rüstungsarsenal verfügten und in der Folge dann bestimmte Kampfkonstellationen hervorbrachten. Am berühmtesten ist sicherlich der Zweikampf des wendigen Retiarius – er trägt lediglich einen Dreizack und ein Netz – gegen den schwer bewaffneten Secutor, ein beliebtes Motiv der bildenden Kunst, aber auch beim Schmücken von Gebrauchsgegenständen: Ein Höhepunkt der Basler Ausstellung ist ein Klappmesser mit verrosteter Klinge aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, dessen Elfenbeingriff einen solchen Kampf in einer Phase zeigt, in der das Netz des Retiarius bereits verloren ist und ihm nichts bleibt, als den schwerfälligen Gegner zu umklammern, damit dieser nicht zum tödlichen Stich mit dem Kurzschwert, dem Gladius, ausholen kann.

Die leicht abgedunkelten Räume der Ausstellung gehen ineinander über, jeder von ihnen enthält mindestens eine Ungeheuerlichkeit, einen Gegenstand, dessen Ausleihe man nicht erwartet hätte – das Kuratorenteam muss sehr überzeugend gewesen sein. Das betrifft vor allem die überwältigende Anzahl der berühmten Prunkhelme und Rüstungsteile aus der Gladiatorenkaserne von Pompeji: Sie demonstrieren durch ihren Schmuck, etwa in Darstellungen von Apollo und den Musen, dass die Gladiatur durchaus den Anspruch erhob, eine Kunstform zu sein; dass es eben nicht – oder: nicht nur – um das Töten ging, sondern um eine Ästhetik des Kampfes. Es betrifft auch das 1961 entdeckte und nun prächtig restaurierte Bodenmosaik aus einer Villa in der Römerstadt Augusta Raurica bei Basel, dem man hier ganz nahe kommt und dessen fünf erhaltene Gladiatorenbilder zum Schönsten dieser Schau gehören.

Dazu kommt ein Grabmal aus Pompeji, auf dessen gewaltigen Reliefseiten in allen Details der typische Ablauf von Gladiatorenspielen gezeigt wird, von der Prozession über die Tierkämpfe bis zum eigentlichen Auftritt der Gladiatoren. Und das berühmte Fresko aus dem pompejanischen Haus des Actius Anicetus, das den Tumult um das dortige Amphitheater zeigt, der im Jahr 59 nach Christus zwischen Einwohnern der Stadt und ihren auswärtigen Nachbarn stattfand; Tacitus berichtet davon. Das Fresko ist filigran, aber überraschend klar, es zeigt die Details der Arena bis hin zum aufgespannten Sonnensegel und vieles, das sich archäologisch schwer nachweisen ließe.

Gladiatoren, auch das zeigt diese Ausstellung, wurden in der Arena gefeiert, sie waren Objekte erotischer Projektionen und konnten, wenn es gut lief, sozial aufsteigen. An die andere Seite erinnert eine eiserne Fußfessel, angefertigt für eine Gruppe von Kämpfern in ihrer Kaserne.