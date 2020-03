Forrest Bess in Kassel : Bildfischer, welche Fahne weht?

Die unterschiedlichsten jüngeren Künstlerinnen und Künstlern sehen in ihm einen Verwandten und Vorläufer: Das Fridericianum Kassel blickt in die geheime Welt eines obsessiven „Outsider“-Malers, der in New Yorks Kunstszene einst gefeiert wurde.

Es sind kleine, opake Ölbilder, die an den langen Wänden des Fridericianums wie Lebenszeichen versammelt sind. Bescheiden in den Formaten, drängt es diese Bilder, wie man sofort spürt, zur Mitteilung. Symbole und Chiffren fügen sich, dicht gemalt und gespachtelt, zu einer Abstraktion, die ausgesprochen erzählerisch ist, jedoch, wenn man ihre Bedeutungen verstehen möchte, in ihren Formen verschlüsselt und hermetisch erscheint, weshalb die wenigen Werke, die mit Titeln versehen sind, immerhin ansatzweise Auskunft geben: „Sign of the Hermaphrodite“ heißt eines dieser Gemälde von 1953, „The Penetrator“ ein anderes aus dem Jahr 1967.

Andere Werke nähern sich dem Gegenstand an, zum Beispiel die Silhouette einer Figur, die – romantisch wie der Mönch am Meer – in kraftvollem Rot vor einer Weite in Grün steht, das sich in der Ferne lichtet, während seitlich eine Farbzunge in Grau ins Bild ragt: Festland vielleicht, jedenfalls eine Form, die der Phantasie des Malers entsprungen war. Materialbetont und komprimiert im Farbauftrag, ohne jegliche vordergründige Eleganz wirkt die Handschrift dieser Gemälde ebenso roh und stimmig wie ihre Rahmung durch verwitterte Holzleisten – Treibgut, das ihr Urheber, der Texaner Forrest Bess, am Golf von Mexiko aufgelesen hatte. Dort verdiente er sich als Fischer und mit dem Verkauf von Angelködern eine Existenz am Rande der Armut und schuf in selbstgenügsamer Abgeschiedenheit bis zu seinem Tod im Jahr 1977 ein Œuvre von etwa zweihundert Bildern, studierte dabei die Schriften von C.G. Jung und vertiefte sich in erotisch-rituelle Praktiken indigener Völker.

Verwandlung in einen „Pseudo-Hermaphroditen“

Dieser denkwürdige Maler wurde hierzulande einmal vor dreißig Jahren im Kölner Museum Ludwig gewürdigt, in den Vereinigten Staaten hat ihn der Künstler Robert Gober 2012 im Rahmen der Whitney Biennale wiederentdeckt, worauf sich eine Tournee mit Einzelausstellungen („Seeing Things Invisible“) anschloss, die von der angesehenen Menil Collection in Houston ihren Ausgang nahm – das Sammlerpaar De Menil war schon früh auf das sonderbare Œuvre aufmerksam geworden, das eines der ungewöhnlichsten in den Vereinigten Staaten des vorigen Jahrhunderts genannt werden darf. Ein malerisches Werk, das offenbar die mehrere Jahrzehnte währende Isolation brauchte, um einer inneren Mission folgen zu können.

Sie erkannte der 1911 in Bay City geborene Maler darin, seiner von ihm selbst als rätselhaft empfundenen Existenz als Homosexueller in chiffrierten Bildern Ausdruck zu verleihen. Später realisierte er den verwegenen Plan, sich in einen „Pseudo-Hermaphroditen“ zu verwandeln. Dafür legte er in den fünfziger Jahren chirurgisch Hand an sich selbst und ließ sich später noch einmal professionell operieren. Sein Begehren hatte der Künstler in Ideen zu Papier gebracht, die er seine „Thesis“ nannte und die leider verlorengegangen ist. In zahlreichen Briefen lassen sich immerhin deren Grundzüge nachvollziehen – Bess beanspruchte ein Recht auf queeres Dasein und genderbezogene Selbstbestimmung, für die er, schon gar in der texanischen Provinz, auf Verständnis nicht hoffen konnte. Von dem androgynen Dasein erwartete er sich zusätzliche Lebensenergie und eine reale Verlängerung seines Lebens. Nicht zuletzt könne eine kriegerische Menschheit nur durch Liebe kuriert werden. Diese Obsessionen dienten als künstlerisches Stimulans. Sich selbst und sein Schicksal empfand Bess als gesellschaftliches Modell, als Avantgarde. Wie immer man zum Terminus „Outsider Art“ steht, ein Außenseiter war Bess zweifellos und ein tragischer Künstler zumal. Der deshalb durchaus nicht von der Kunstwelt übersehen worden wäre.