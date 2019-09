Bauhaus Museum Dessau : Und neues Leben blüht aus den Vitrinen

Es gibt so viele Bauhaus-Ausstellungen in diesem großen Bauhaus-Jahr, dass man inzwischen durch die meisten hindurchwandert, als sei man auf einem Familienfest, auf dem sich immer die gleichen Leute treffen: Hier wippt die Freischwinger-Familie, dort irren die Wagenbachs mit ihren wohlgerundeten weißen Leuchtschädeln umher, vorn wartet die großartige Marianne Brandt mit ihrem Teeservice, dahinten der flackernde Gropius und der behäbig-imposante Mies van der Rohe, und auch der berühmte Bauhaus-Lehrer Johannes Itten steht in seinem weißen Kittel da, und wieder traut sich keiner zu sagen, dass er ein böser Rassist war, der von einer weißen Herrenrasse träumte, und dass das programmatische Weiß, mit dem das Bauhaus heute allgemein assoziiert wird, in seinem Fall eher an die weißen Kapuzen des Ku-Klux-Klans erinnerte.

Fast alle Bauhaus-Ausstellungen und Festreden, einschließlich der des Bundespräsidenten zum Auftakt des Bauhaus-Jahres, schneiden die komplexe Geschichte des Bauhaus’ zurecht auf eine Heldengeschichte von experimentierfreudigen, weltoffenen Visionären, die wunderschöne Möbelklassiker und Wohnideen schufen, obwohl ihnen das Leben von Konservativen und Nazis schwergemacht wurde. Dass das Bauhaus ein Abbild der jungen Weimarer Republik in ihrer ganzen irrlichternden ideologischen Zerrissenheit war, dass dort nicht nur progressive Demokratinnen und revolutionäre Aufklärer, sondern auch verspulte Esoteriker, Bauhüttenromantiker und knallharte Rassentheoretiker lehrten, bekommt man in dieser Klarheit auch im neuen Bauhaus-Museum in Dessau nicht erzählt.