Derek Jarmans Garten : Für ihn bildeten Gärtnern, Leben und Kunst eine Einheit

Alle Gärten sind Sinnbilder für Vergänglichkeit und Wiedergeburt. Keiner ist das mehr als die beinahe dystopische Anlage, die Derek Jarman allen Widrigkeiten zum Trotz im Schatten eines Atomkraftwerks auf dem Steinstrand der Landspitze von Dungeness schuf. An diesem kargen, vom Salzwind gepeitschten Fleck am südöstlichsten Rand von England hatte der britische Filmemacher, Künstler und Aktivist 1986 die Fischerhütte Prospect Cottage gekauft. Kurz danach erfuhr er von seiner HIV-Infektion, damals noch eine tödliche Diagnose. Jarman bezeichnete den Garten, den er in den verbleibenden sieben Jahren nach seinen eigenen Worten „auf geborgte Zeit“ dem kargen Kiesboden um die schwarze Holzhütte herum entriss, als sein Eden und sein Gethsemane.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Im Schlafzimmer von Prospect Cottage pflegte Jarman an einem schlichten Tisch aus Rüster mit Blick aufs Meer den Werdegang des Gartens zu dokumentieren und dabei über sein Leben, sein Werk, den Zustand Englands und seinen körperlichen Verfall zu reflektieren. Einige dieser mit markanter Schrift in schwarzer Tinte geschriebenen, zwischen Zärtlichkeit, bitterer Ironie, Auflehnung und Wehmut changierenden Tagebücher sind jetzt in einer Ausstellung des Londoner Garden Museum über die Verbindung zwischen Jarmans Garten und seinem Werk zu sehen. Das in der ehemaligen mittelalterlichen Pfarrkirche St Mary’s Lambeth neben der Londoner Residenz der Erzbischöfe von Canterbury am südlichen Themseufer beheimatete Museum für englische Gartengeschichte hat Prospect Cottage zwischen den Spitzbögen partiell nachgebildet. Große Fotografien und bauliche Elemente beschwören Jarmans Anwesen – bis hin zum harschen Licht, dem die intensiven Farbtupfer der Bepflanzung Paroli bieten. Antiquarische Bände über die Farbenlehre belegen seine Auseinandersetzung mit der Theorie. Über knirschenden Kies betritt der Besucher die Wiedergabe der mit Nut- und Federbrettern verkleideten Räume der Holzhütte.

Erfolgreicher Spendenaufruf

Der Titel der Ausstellung – „My garden’s boundaries are the horizon“ – ist Jarmans Beschreibung seines Grundstücks ohne Zaun zwischen Himmel und Meer. Er steht aber auch als Metapher für die schweifende Gedankenwelt, in die das Museum mit einer Auswahl von Objekten aus seinem Nachlass Einblick gewährt. Darunter ist das 1909 erschienene Gartenbuch, ein Geschenk der Eltern an den Vierjährigen, das in ihm die erste Gartenleidenschaft weckte. Pflanzenbücher, Gartenwerkzeug, Skulpturen aus Treibholz und anderem Strandgut, Teergemälde, in denen Jarman seiner Sorge um die Umwelt Ausdruck verlieh, veranschaulichen ebenso wie Bühnenentwürfe, Notizen und Filmausschnitte die für ihn untrennbare Einheit von Gärtnern, Leben und Kunst.

Als die Ausstellung vorbereitet wurde, war die Zukunft von Prospect Cottage noch in der Schwebe. Inzwischen ist Jarmans Vermächtnis durch einen erfolgreichen Spendenaufruf gesichert worden. Allerdings zehren die Folgen der Corona-Epidemie an der Substanz des Garden Museum, das sein Einkommen zu siebzig Prozent aus Eintrittskarten, Raumvermietungen, Veranstaltungen und dem Café bezieht. Für die restlichen dreißig Prozent ist das Museum auf Schenkungen angewiesen. Sein Direktor Christopher Woodward hofft, einen Teil des Fehlbetrags durch ein SponsorenSchwimmen ausgleichen zu können: Er hat sich die rund achtzig Kilometer lange Strecke zwischen Newlyn in Cornwall und Tresco auf den Scilly-Inseln vorgenommen, die der Maler und Pflanzenkenner Cedric Morris einmal mit dem Segelboot zurückgelegt hat. In den vergangenen Jahren hat Woodward bereits 145.000 Pfund für das Museum erschwommen. Bei den bisherigen Routen orientierte er sich an den Botanikern, Gärtnern und Sammlern Tradescant, Vater und Sohn, die beide John hießen. Anfang des siebzehnten Jahrhunderts bestückten sie das erste öffentliche Museum Englands mit den von ihren Forschungsreisen zurückgebrachten Kuriositäten.

Die Tradescants sind so etwas wie die Schutzpatrone des Garden Museum. Ihr Grab in St Mary’s Lambeth hat die Kirche in den siebziger Jahren vor dem Abriss bewahrt und den Anstoß für die Gründung des Garden Museum gegeben. Das Museum birgt auch das Grab eines Pflanzensammlers anderer Art: William Bligh, der berüchtigte Kommandant des Meutererschiffs „Bounty“, der den Auftrag hatte, die Stecklinge des Brotfruchtbaums von Tahiti zu den karibischen Inseln zu bringen als Nahrung für die Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen. An den Längsseiten des Sarkophags der Tradescants sind klassische Ruinenlandschaften in den Stein geschnitzt. Bäume fassen die Szenen der Zerstörung ein – Zeichen dafür, dass die Natur sich stets behauptet, auch wenn sie ein Regisseur wie Derek Jarman in Szene setzt.

Derek Jarman: My garden’s boundaries are the horizon. Im Garden Museum, London; bis zum 20. September. Das Begleitbuch kostet 25 Pfund.