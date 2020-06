Körperoptimierung : Für einen Groschen Elektrizität, bitte!

Eine Ausstellung in Baden-Baden zeigt, wie im neunzehnten Jahrhundert die Optimierung des Körpers vorangetrieben wurde. An den Folgen tragen wir noch heute.

Es stürmt, die beiden Badeflöße – eins für Damen, eins für Herren – tanzen auf den Wellen der breiten Flussmündung in die Nordsee. Trotzdem hat sich ein junges Mädchen zum Schwimmen eingefunden. Als es dann aber in den Wellen unterzugehen droht, wird es von einem jungen Bildhauer gerettet. Beide vermeiden in der seltsamen Situation ängstlich, auch nur den Namen des anderen zu erfahren. Es kommt zu keiner weiteren Begegnung, bis das Mädchen von einer neugeschaffenen Skulptur hört, die den griechischen Mythos der vorm Ertrinken geretteten Königstochter Psyche ausgesprochen naturalistisch darstellt. Im Ausstellungsraum treffen der Bildhauer und sein unfreiwilliges Modell wieder zusammen. „Nun lass ich dich nicht mehr“, sagt der Künstler, „ich gebe dich an keinen Gott heraus.“ „Sage: nie!“, antwortet sie, „sonst muss ich heute noch vor Scham erblinden!“

Theodor Storms Novelle „Psyche“ von 1875 ist sicher nicht sein bedeutendstes Werk, aber es erfasst auf wenigen Seiten Aspekte einer gesellschaftlichen Entwicklung seiner Zeit, die bis heute nachwirkt. Denn dass man so selbstverständlich Baden geht, im Meer, im Fluss, im Schwimmbad, dass man seinen Urlaub zu diesem Zweck bucht und dass man sein Ziel mit Blick auf die Bademöglichkeiten aussucht, ist eine historisch betrachtet neuere Erscheinung. Ihre Anfänge wurzeln auch eher im Medizinischen, wie es etwa im vergangenen Jahr eine Ausstellung in Alkersum zum 200. Jubiläum des Seebads Wyk auf Föhr gezeigt hat (F.A.Z. vom 13. Juni 2019) – die heilende Wirkung von Meerwasserkuren wurde festgestellt und angepriesen, und für die bessere Wirkung sollten die strikt getrennt badenden Damen und Herren auf Kleidung verzichten. Zugleich aber wurde das Sujet des Badens – wie in Storms „Psyche“ – unter den bildenden Künstlern beliebt, und besonders in der Malerei finden sich plötzlich zahlreiche nackte Badende dargestellt.

Kunst und Medizintechnik

Dem Thema widmet sich jetzt im Museum LA8 in Baden-Baden eine von Mirjam Elburn kuratierte kulturhistorische Ausstellung. Die beiden Etagen des in seiner Grundfläche kleinen Hauses erweisen sich dabei als überraschend großzügig bestückt, ohne dass sie überladen wirkten. Es ist die Vielfalt der dem Thema abgewonnenen Aspekte, die den Eindruck von Reichtum vermittelt. Denn die Ausstellung belässt es nicht beim Baden und der allmählichen Durchsetzung der Idee, das Wasser zu suchen, wo immer man es findet, sie fragt nach dem Bild, das jeweils vom menschlichen Körper besteht, nach dem Zugriff der Medizin auf ihn und nach sich wandelnden Ideologien, die einer Optimierung des Körpers das Wort reden, sie geht auf Abwege, schwelgt in Kuriositäten und findet immer wieder zurück. Dies alles unter dem Leitgedanken, dass der Mensch spätestens im 19. Jahrhundert seinen Leib nicht mehr als gottgegeben und wenig veränderbar ansieht, sondern – manchmal zu sehr – als etwas begreift, dass seiner eigenen Verantwortung unterliegt. So dass man dieser Ausstellung auch Hinweise auf die Genese unserer Gegenwart ablesen kann.

Anschaulich wird das auf den beiden durch eine schmale Treppe verbundenen Stockwerken anhand von Exponaten aus der Kunst einerseits und der Medizintechnik andererseits. Die Klammer dafür liefern zwei Monitore an beiden Enden der Treppe, die beide den 1910 gedrehten, verloren geglaubten und erst seit neuerem restauriert wieder zugänglichen allerersten „Frankenstein“-Film zeigen. Mary Shelleys Roman von 1816, den der Film knapp hundert Jahre später wiederum künstlerisch adaptiert, überführt Gedankengut seiner Zeit in die Literatur, indem er das Beleben von toter Materie mittels Elektrizität zwar nicht explizit schildert, aber doch als Hintergrund besitzt.