Düsseldorfer Kunststreit : Das Einheitsdenkmal spaltet die Stadt

Da könnte ja jeder kommen. Ein Maharadscha zum Beispiel. Man male sich aus: So ein ganz hohes Tier aus Indien verbringt seine Ferien in Düsseldorf, lässt sich in einer offenen Limousine über die Königsallee kutschieren, wirft ein paar Rupien unter das Volk und hinterlässt der Stadt zum Abschied eine Erinnerungsgabe, eine Spende für ein Denkmal, gewidmet Maximilian Friedrich Weyhe, dem Landschaftsgärtner, dessen Werk der Hofgarten ist, oder, weil im Hofgarten schon ein Weyhe-Denkmal steht, Christoph Ingenhoven, dem Architekten, der mit dem Kö-Bogenschlag zwischen Allee und Hofgarten aus der autogerechten Wüstenei wieder eine blühende Stadt gemacht hat.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Einem solchen Geschenk stünde ein städtisches Gremium im Weg, die Kunstkommission Düsseldorf, die den Stadtrat bei der Vergabe von Aufträgen für Kunst am Bau berät und auch bei der Annahme von Schenkungen. Erst drei Jahre ist die Kommission alt. Jahrelange Lobbyarbeit wurde mit der Eingemeindung des künstlerischen Urteilsvermögens belohnt: Die Künstler wollen mitreden, wo es um die Kunst geht, und tun es seit 2017 in amtlicher Funktion.

In dem als Faltblatt verbreiteten „Leitfaden“ der Kommission demonstriert ein riesiges Tortendiagramm, dass die Künstler die Hälfte der Sitze innehaben. Neun Künstler, zwei Architekten, ein Kunstwissenschaftler: Die beruflich mit Kunst befassten Mitglieder bilden gegenüber sechs Stadtpolitikern eine Zweidrittelmehrheit. In den Gremien anderer Städte mit denselben Aufgaben geben häufig Kunsthistoriker und insbesondere Museumsdirektoren den Ton an. Die Kunststadt Düsseldorf definiert sich in Gestalt ihrer Kunstkommission als Künstlerstadt und glaubt damit der Tradition von Kunstakademie und Künstlervereinigungen wie dem im Stadtplan verewigten Malkasten die Ehre zu geben. In Kauf genommen wird die Befangenheit, dass Kollegen übereinander zu Gericht sitzen.

Ein Briefwechsel mit dem Oberbürgermeister

So geschehen jetzt, als im Rathaus keine Überweisung von einem indischen Bankkonto eintraf, sondern das Angebot einer Sachspende: Der Bildhauer Thomas Schönauer, geboren 1953 in Düsseldorf, möchte seiner Vaterstadt zur Feier von dreißig Jahren Wiedervereinigung ein Denkmal der deutschen Einheit schenken. Gemeinsam mit dem Fotografen Ralph Richter hat er eine dreißig Meter hohe durchbrochene Betonsäule entworfen, die am Rheinufer aufgestellt werden soll. Gegen den Rat der Kunstkommission hat der Stadtrat den Bau der Säule beschlossen. Die Spaltung der städtischen Gremien zog einen Briefwechsel zwischen der Kunstkommission und dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Thomas Geisel nach sich.

Die Künstler rügen, dass der Stadtrat sich nicht inhaltlich mit der Stellungnahme der Kommission auseinandergesetzt habe. Allerdings enthält die Stellungnahme gar keine ästhetischen Argumente. Jede Erörterung zur Tradition der Bauaufgabe eines Ereignisdenkmals unterbleibt, ebenso eine Betrachtung der Folgen des Säulenbaus für das Stadtbild. Stattdessen legt die Kommission dar, dass ein Einheitsdenkmal nur aus einem Wettbewerb hervorgehen könne – alles andere sei bei diesem Thema undemokratisch.

Das überzeugt nicht. Abgesehen davon, dass die Ergebnisse des Berliner Nationalwettbewerbs zum selben Thema abschrecken: Hat die Schenkung nicht etwas Sinnfälliges, wenn es um ein Zeichen für etwas geht, für das alle Bürger dankbar sein können? Der Vorwurf des undemokratischen Verfahrens fällt auf die Kommission zurück, die vordemokratisch verfasst ist: ein mit Honoratioren besetztes Vertretungsorgan des Künstlerstandes.

Künstlerische Kompetenz fordert künstlerische Argumente

Was die Stellungnahme „inhaltlich“ ausführt, beschränkt sich auf Desiderate zum Geschichtsbild. Die nach dem Willen ihrer Schöpfer von oben nach unten zu lesende Säule beschreibe „eine zwangsläufige, lineare Entwicklung von der Teilung zur Einheit als einen bereits vollendeten, abgeschlossenen Prozess“. Das Denkmal „erscheint daher rückwärtsgewandt und vermag Zukunft nicht als Möglichkeitsraum zu denken“.

Mit Recht hält der Oberbürgermeister der Kunstkommission entgegen, dass sie hier tut, was sie den Säulenentwerfern vorwirft: Sie zieht der Phantasie Schranken, indem sie eine bestimmte Vorstellung vom Verlauf der jüngsten deutschen Geschichte als verbindlich setzt. „Insbesondere die Frage, ob die deutsche Einheit nach dreißig Jahren im Wesentlichen verwirklicht und vollendet ist, oder nach wie vor ein ,komplexer Möglichkeitsraum’ ist, lässt sich objektiv nicht beantworten und eröffnet gerade deshalb den Raum künstlerischer Freiheit.“

Geisel geht indessen zu weit, wenn er der Kommission vorwirft, mit den geschichtspolitischen Einlassungen ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Nur wenn das Werk „in einem Sinne interpretiert werden könnte, der geschichtsverfälschend wäre oder den Grundwerten unserer Verfassung entgegenstünde“, wäre laut Geisel „eine Ablehnung seitens der Kunstkommission“ gerechtfertigt. Das stellt die Verhältnisse auf den Kopf: Die politische Notbremse müsste der Stadtrat ziehen; die Kommission muss frei sein, den künstlerischen Wert künstlerisch zu beurteilen. Schlechte Gründe, die den Stadtrat bewegen durften, dem Rat der Kommission nicht zu folgen, sind etwas anderes als angemaßte Kompetenzen.

Wenn die Damen und Herren Künstler sagen, es ist was Besonderes, dann wird’s schon was Besonderes sein: Auf dieser Vermutung beruht die Legitimität der Düsseldorfer Kunstkommission. Die Bürger werden es aber nur dann hinnehmen, dass ihre gewählten Vertreter Entscheidungen über die Gestaltung des Stadtraums an Berufsrepräsentanten delegieren, wenn der künstlerische Sachverstand sich mit Argumenten zur Sache ausweist.