Dresdner Juwelenraub : Die wahre Tragik ums Grüne Gewölbe

Der Juwelenraub von Dresden ist nicht irgendein Verbrechen. Er hat mehr Dimensionen als die meisten Straftaten, bei denen ästhetische Objekte entwendet werden. Ob es sich um den größten Kunstraub aller Zeiten handelt, wie getitelt wurde, hängt davon ab, welche Kriterien für die Schwere des Verbrechens herangezogen werden. Wer nicht im juristischen Sinne einzelne Taten in den Blick nimmt, sondern die Einheit von Tätern, wird wohl die kolonialen Beutezüge sowie die nationalsozialistischen Kunstraubtaten als schwerwiegender und „größer“ bezeichnen.

Der naturgemäß kaum schätzbare, aber jedenfalls immense Wert der Preziosen aus dem Grünen Gewölbe erschöpft den Verlust durch die Tat aber ebenfalls nicht. Man muss sich nicht wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in die Behauptung hineinsteigern, der Raub von Dresden betreffe „Stücke, die unsere Identität als Kulturnation ausmachen“. Die Kulturnation, gleichwie man sie verstehen mag, hängt nicht an Juwelengarnituren, sie hängt überhaupt nicht an Einzelnem, und sie kann nicht durch ein lokales Verbrechen zerstört werden. Der Schmerz über den Verlust und der Zorn über die Tat werden auch nicht größer dadurch, dass man sich zu einer Metaphysik nationaler Identitätsbeschädigung aufschwingt.

Viele haben bis vor kurzem kaum gewusst, dass diese Stücke im Grünen Gewölbe ausgestellt waren und was es mit ihnen auf sich hat. So, wie die „Mona Lisa“ im Louvre vor mehr als hundert Jahren erst durch einen Diebstahl Weltruhm erlangte, so mögen auch viele Deutsche erst durch das Verbrechen davon erfahren haben, um welchen Schatz es sich in Dresden handelt. Das mindert die Rohheit des Verbrechens nicht. So, wie es umgekehrt in der Frage, ob Bronzen aus Benin zurückgegeben werden sollten, keine Rolle spielt, wie viele Einwohner dort sich tatsächlich in ihrer kulturellen Identität verletzt sehen, wenn sie demnächst im Berliner Humboldt-Forum mit dem Segen von Monika Grütters ausgestellt werden. Entscheidend ist das Eigentumsrecht, und wenn es verletzt wurde, sind die jeweilige Kulturnation und ihre gefühlten oder behaupteten Identitätsprobleme zweitrangig.

Einzigartigkeit des Raubgutes

Aber der Dresdner Fall ist noch komplizierter, weil lokaler. Denn die Geschichte der Preziosen reicht tatsächlich tief in das Selbstgefühl der Stadtbewohner hinein. Fast möchte man sagen: In Deutschland wusste nur eine überschaubare Zahl an Bürgern von der Brustschleife Amalia Augustes, in Dresden hingegen kannte sie so gut wie jeder. Das liegt nicht nur am Besitzerstolz und an den erfreulichen Besucherzahlen, die das Grüne Gewölbe seit jeher anzieht. Es dürfte in Dresden nur wenige Einwohner geben, die es nicht zum Ersten rechnen, das die Stadt ausmacht, und kaum Schüler, die nicht schon einmal vor die Vitrinen geführt worden sind und von der barocken Ambition des sächsischen Königshauses gehört haben, auf dem Gebiet des Prunks europäische Höchstgeltung zu erlangen.

Dresden, eine Stadt einstiger Glorie, entsetzlicher Verluste an Menschen, randständiger Lage und ständiger Rekonstruktion, war tatsächlich durch einen solchen Raub mehr zu treffen als jede andere deutsche Großstadt. Dass der Freistaat Sachsen und seine staatlichen Kunstsammlungen diesen mehr als materiellen Schatz nicht besser zu schützen wussten, muss selbst dann erstaunen, wenn man in Rechnung stellt, dass es hinterher natürlich alle besser wissen. Wie schnell die Vitrine zu zerstören war, darüber hätte die Museumsdirektion keinen Vermutungen oder Versicherungen folgen sollen. Sie hätte es leicht eigenhändig mit einer Axt ermitteln können.

Die Besonderheit des Dresdner Raubs liegt schließlich darin, dass hier nicht Bilder geraubt wurden oder wie 2003 in Wien ein auf fünfzig Millionen Euro geschätztes Salzfass der Renaissance. Solche Kunstwerke verlangen auch von den Verbrechern, die sie entwenden, die Klugheit, ihre Integrität zu schonen. Denn solche Objekte sind, mit einem Ausdruck Walter Benjamins, nur bei intakter Aura als Originale weiterverkäuflich oder erpresserisch verwertbar. Man kann mit ihnen gar nichts anderes anfangen, als sie in ihrer vorliegenden Gestalt zu bewundern. Auch darum tauchen vergleichsweise viele gestohlene Bilder irgendwann wieder auf.

Der Einbruch in das Grüne Gewölbe aber scheint, nach allem, was wir derzeit wissen, gar nicht dem sammlerischen, also ästhetischen oder historischen Schwarzmarktwert der Garnituren gegolten zu haben. Gerade das, was den Schmerz über den Verlust der Objekte ausmacht, nämlich ihre Bedeutung im Unterschied zu ihrem Materialwert, zählte für sie nicht einmal in krimineller Hinsicht. Man muss also fürchten, dass den Tätern, anders als Kunsträubern, die Einzigartigkeit des Raubgutes ganz gleichgültig war und sie nur das interessierte, was diese Steine mit anderen Steinen teilen. Die Tragik des Einbruchs in das Grüne Gewölbe könnte also darin liegen, dass es nur für die Beraubten ein Kunstraub war, nicht aber für die Täter.