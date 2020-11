„Meine liebste Ausstellung“ : An einem hellen Morgen ging ich fort

Die Museen sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Was tun? Wir erinnern an Ausstellungen, die im Gedächtnis bleiben. Es beginnt mit „Fragen an vier Bilder“ im Westfälischen Kunstverein Münster, 4. Juni bis 11. Juli 1993.

Der Bilderstrom ist unversieglich. Online-Dienste füttern uns mit Installations-Schnappschüssen und Animationen und lassen uns virtuell in Ausstellungen eintauchen, wo immer sie gerade stattfinden (oder zwischenzeitlich geschlossen sind). Fraglos eine großartige Möglichkeit, sich von allem, was so vor sich geht, ein Bild zu machen, mitzureden. Die allerdings dazu verführt, den Unterschied zwischen Präsenz und Online bisweilen zu vergessen, wenn nicht gar vorsätzlich zu ignorieren. Doch sind Ausstellungen eben nicht nur dazu da, Diskurse zu befördern, sie sollen Bilder in uns wachrufen, Erfahrung stimulieren, die nur in der Kunst zu haben ist, und das geht doch nur vor den Bildern im Museum, der Galerie, der Ausstellung.

Überhaupt keine Aufnahmen lassen sich von einer kleinen Gruppenschau googeln, die der Westfälische Kunstverein Münster 1993 unter der Leitung von Heinz Liesbrock eingerichtet hatte: „Fragen an vier Bilder“. Es war einigermaßen ungewöhnlich, dass ein Kunstverein seinen Auftrag, junge, aktuelle, noch zu entdeckende Kunst so selbstgewiss durchkreuzte, indem er je ein ikonisches Werk von längst kanonisierten Künstlern zeigte: die Streifenkomposition „Untitled #3“ von Agnes Martin aus dem Jahr 1981, pulsierendes Substrat gemalten Lichts; Ad Reinhardts nicht minder abstraktes, tiefdunkles „No. 16“ von 1955, ein schwarzes Loch für das Sehen; die „Dämmerung in Pennsylvania“ von Edward Hopper aus dem Jahr 1942, ein Fenster zur Welt, das zwischen Poesie und Prosa oszilliert; schließlich eine klassische „Natura morta“ von Giorgio Morandi aus dem Jahr 1956, veräußerlichte Innerlichkeit einer intimen Lebenswirklichkeit. Was mochte gerade diese vier Künstler miteinander verbinden, auf dass sie in einer solchen Geste der Reduktion zusammengeführt wurden? Vor allem die Leidenschaft des Direktors.

„Fragen an vier Bilder“ formulierte weniger Fragen, die Ausstellung adressierte eine Antwort und Ansage an einen Kunstbetrieb, der sich in einer schier unumkehrbaren Wachstumsspirale eingerichtet hatte und immer unverhohlener ökonomischen Paradigmen huldigte. Auch dieser kulturpolitische Zaunpfahl interessierte uns, als wir nach Münster fuhren, was wir in der sicheren Gewissheit unternahmen, genau zu antizipieren, was uns dort erwarten sollte: vier Bilder von gehobener Qualität, ausgewählt von einem Kurator, der vom Parnass aus auf die Niederungen des zeitgenössischen Kunsttreibens hinabschaute.

Nun galten die auratische Wirkung von Kunst und eine emphatische Wahrnehmung vielen Beobachtern seinerzeit und bis heute als Ausweis einer obsoleten Fetischisierung, der Gedanke der Autonomie als Mär von gestern und der vermeintliche Elitismus ästhetischer Erfahrung sowieso als Sackgasse. Was sich dann aber in der Ausstellung eröffnete, war weit mehr, im Grunde auch etwas ganz anderes als bloß eine konzentrierte, glückliche Auswahl etablierter Kunst. Sie dominierten den Saal in energetischen Vektoren über seine Distanzen hinweg, als seien sie – wie die straff gespannten, energiegeladenen Fadenskulpturen eines Fred Sandback – miteinander verbunden, sie interferierten wie jene an die Wand geschriebenen Sprachsetzungen des polnischen Konzeptkünstlers Piotr Zamojski (der einige Jahre darauf tatsächlich im Westfälischen Kunstverein ausstellte). All die gesteigerte Bild-Individualität emittierte in einem stillen, kontinuierlichen Energiestrom in den Raum, entfachte ein Kräftefeld ungeahnter Intensität, von dem wir uns willig in den Bann ziehen ließen – mit dem menschenleeren Morgen an Hoppers Bahnsteig und der Existenz der Dinge bei Morandi; dem Licht, das vom Dunkel Ad Reinhardts absorbiert wurde und bei Agnes Martin in den Raum ausströmte. Eine schwebende Konstellation insgesamt.

Es konnte nicht ausbleiben, dass die Ausstellung sogleich ideologisch in die Schusslinie geriet und ihr vorgeworfen wurde, sie führe in den Elfenbeinturm der hehren Kunst zurück. Was wir aber als Lehre aus der kleinen Münsteraner Bilderschau mitgenommen haben, war dies: Ausstellungen mögen sich noch so gut fotografisch abbilden lassen, eine allzu klare Meinung darüber zu fassen, ohne sie in Präsenz gesehen zu haben, entzieht dem Urteil schnell den Boden. Und die Rezeption von Kunst ist, mit einem Wort des Philosophen Schelling gesprochen, ebenso wie diese selbst zum Glück unvordenklich.