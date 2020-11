Großmoschee in Algier : Umstrittene Fernwirkung

Die neue Moschee in Algier ist die drittgrößte der Welt. Ihr Minarett ist 265 Meter hoch. Entworfen wurde sie in Deutschland. Der monumentale Bau hat im Land nicht nur Bewunderer.

Fernwirkung in alle Himmelsrichtungen ist der Großen Moschee von Algier gewiss. Das Minarett misst 265 Meter, es ist das höchste der Welt und zugleich das höchste Gebäude Afrikas. Für die Öltanker, die die Mittelmeer-Häfen der algerischen Hauptstadt ansteuern, wirkt es wie ein Leuchtturm. Zu seinen Füßen liegt die drittgrößte Moschee der Welt, zu der außer einem Gebetssaal für mehr als 30.000 Gläubige auch ein Kultur- und Kongresszentrum gehört. Nachdem der geplante Festakt wegen der Corona-Pandemie, unter der Algerien besonders leidet, abgesagt werden musste, ist der schon vor Monaten fertiggestellte Komplex jetzt in bescheidenem Rahmen eröffnet worden.

Entworfen und geplant wurde die Große Moschee in Deutschland. Im Jahr 2008 hatten das Architekturbüro KSP Jürgen Engel aus Frankfurt und die Tragwerksplaner Krebs und Kiefer aus Darmstadt den Wettbewerb gewonnen, vier Jahre später begann der Bau. Engel und sein Team sind für eine klare, zeitgenössische Architektursprache bekannt und damit international erfolgreich, zu ihren prominentesten Gebäuden gehört die Chinesische Nationalbibliothek in Peking. Sakralbauten kannte man von dem Architekten bislang nicht.

Christen planen eine Moschee? Der staatliche Bauherr Anargema sah das pragmatisch: Beim Bauen gehe es um Technik, nicht um Religion. Mit der Ausführung wurde ein chinesischer Baukonzern beauftragt, dessen Arbeiterkolonnen an vielen Orten Afrikas im Einsatz sind. Die Konstruktion war technisch aufwendig, man orientierte sich an europäischen Baunormen. Wegen der Erdbebengefahr musste der Gebetssaal auf seismischen Isolatoren gelagert werden. Viele Bauteile – wie die Stützen aus hochfestem Schleuderbeton – kamen per Schiff aus Europa.

Der Entwurf greift Elemente der maghrebinischen Hallenmoscheen auf und ergänzt sie um Einflüsse der Klassischen Moderne. Der von 32 Säulen geprägte große Gebetssaal verweist auf die Säulenhalle der Moschee von Cordoba. Als dekoratives Leitmotiv taucht immer wieder eine filigrane, sehr hohe Säule mit blütenförmig auskragendem Kapitell auf. Mehr als 600 dieser Stützen prägen den Komplex.

Die Grundfläche der Moschee ist streng geometrisch gegliedert als Abfolge von vier Quadraten. Die Räume präsentierten sich immer geschlossener, je mehr man sich, von Westen kommend, dem Gebetssaal nähert. Den Beginn macht eine zunächst offene, dann von Säulengängen gesäumte Promenade, an der auch das dezent mit Ornamenten geschmückte Minarett steht. An diesem Platz finden Besucher Teestuben, Geschäfte, ein Kino, Angebote zur Kinderbetreuung. Von dort führt der Weg durch ein Portal in einen von Waschräumen umschlossenen Hof und schließlich in den Gebetssaal mit seiner 45 Meter hohen Kuppel. Der Raum ist größer als der Petersdom. Im Süden, angrenzend an einen Park, stehen ein Kongresszentrum, eine theologische Hochschule und ein Studentenwohnheim, die aus der Moschee auch einen sozialen Treffpunkt machen sollen. Das Gesamtbild wirkt wohlgeordnet und bei aller Monumentalität auch dank des hellen Kalksteins elegant.

Die Moschee wäre auch ein Zielort für Architekturtouristen aus aller Welt – wenn nur die Anreise nicht so kompliziert wäre, dass sogar der Architekt bei der Eröffnung nicht dabei sein konnte. Algerien lebt vom Export seiner Rohstoffe Öl und Gas und hat sich gegenüber dem Massentourismus abgeschottet. In Corona-Zeiten ist das Land noch schwerer als ohnehin schon zu erreichen, der internationale Flugverkehr wurde eingestellt. Die Moschee ist das neue Wahrzeichen einer Stadt, die für Ausländer praktisch unerreichbar ist. Der ursprünglich nicht zuletzt auf internationale Ausstrahlung bedachte Bau wird in seiner Wirkung extrem begrenzt.

In Algerien selbst ist die Große Moschee umstritten. Viele Bürger sehen in ihr ein Prestigeprojekt der Regierung. Kritiker sind der Ansicht, dass das Geld besser in Schulen und Krankenhäuser investiert worden wäre. Vielleicht äußern sie sich eines Tages versöhnlicher, falls nämlich der Effekt eintreten sollte, den Stadtplaner mit öffentlichen Gebäuden, zumal Kulturbauten, üblicherweise verfolgen: Diese sollen als Katalysatoren für die Aufwertung ihrer Umgebung dienen. Am Standort der Großen Moschee in Algier ist in dieser Hinsicht noch einiges zu tun, das Gotteshaus liegt neben einer Stadtautobahn im Niemandsland auf halbem Weg zwischen der Altstadt und dem Flughafen. Bisher ist die Moschee nur mit dem Auto oder dem Bus zu erreichen, irgendwann soll eine Straßenbahnlinie den Komplex mit der Innenstadt verbinden. Und auch die nur 500 Meter entfernte Mittelmeerküste könnte ein wenig ansehnlicher gestaltet werden.