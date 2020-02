Genter Jan-van-Eyck-Ausstellung : Das menschliche Glotzen der Lämmer

2020 ist Jan-van-Eyck-Jahr in Gent, wo mit dem gleichnamigen Altar das größte seiner nur zwanzig erhaltenen Werke in der Kathedrale und nun in einer Jahrhundertausstellung im Museum der Schönen Künste die Hälfte von diesen aus aller Welt zu sehen ist. Vielleicht ist 2020 aber auch eine Wegscheide in der Wahrnehmung dieser Kunst, die heute neuzeitlich „Jan van Eyck - Eine optische Revolution“ heißen muss und nicht einfach den Erfinder einer theologisch unendlich anspielungsreichen Malerei ehren kann, die bis 1800 das verbindliche Maß und Nonplusultra für jeden blieb, der malen wollte. Alles weg. Vor dem Altar von 1432 stehend, der aufgrund der Anbetung Christi als Agnus Dei im Zentrum mit Heiliggeisttaube darüber in Gent nur das „Mythische Lamm“ heißt, fragt einer der versammelten Besucher laut, was der merkwürdige Vogel über dem Schaf zu bedeuten habe und warum goldene Strahlen von ihm ausgingen.

Der Kampf um den Altar

Im Gegensatz zu Van Eycks Ruhm, der tatsächlich zu keiner Zeit verringert war - man erkennt es immer an der Diebstahlgeschichte eines Kunstwerks, das im Fall des Genter Altars selbst die Calvinisten im sechzehnten Jahrhundert vor ihren bilderstürmenden Mitbürgern im Turm des Doms versteckten, dessen kompletten Mittelteil Napoleon für den Louvre raubte, das der preußische König 1830 für Berlin ankaufte, das nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1920 zurückgegeben werden musste, das Hitler für sein Führermuseum in Linz aus Gent abtransportieren ließ und das schließlich die „Monument’s Men“ aus einem Salzstock im österreichischen Attersee holten - anders also als des Malers Ruhm quer durch die Jahrhunderte ist die Kenntnis, warum er die Dinge so brillant malte, wie er sie malte, verpufft.

Menschgewordenes Opferlamm

So belustigen sich seit Wochen Amerikaner in den sozialen Medien über das de-restaurierte Lamm - es besitzt sogar einen eigenen Instagram-Account -, weil es nach Abnahme einer Übermalung aus dem sechzehnten Jahrhundert, die es zu einem gefälligen Schaf machte, wie ein Alien mit merkwürdigen menschlichen Gesichtszügen aussehe, da Van Eyck ihm natürlich die Züge Christi als menschgewordenes Opferlamm verlieh. Dabei ist es hochspannend, dass man in der Zeit des Eucharistiestreits das Lamm entschärfen zu müssen meinte. Oder dass die aus dem Lamm sprießenden Blutstropfen beim Aufprall im ohnehin heftig reflektierenden eucharistischen Goldkelch nach allen Seiten stieben und millimeterfeine Lichtbrechungen auf ihren Oberflächen zeigen. Oder dass in dem tiefblauen Riesensaphir des dirigierenden Engels sich das Licht in jenem Winkel bricht, in dem es realiter in der vom ebenfalls dargestellten Altarstifter Jodocus Vijd und seiner Frau eingerichteten Chorkapelle durch die Spitzbogenfenster fiel, und zwar zur Nachmittagszeit, wie anhand des Einfallswinkels errechnet wurde. Oder dass die Büsche neben dem auf dem Opferaltar stehenden Lamm durch ihre dichte dunkle Untermalung das Licht wie ein schwarzes Loch schlucken, zugleich aber das Licht in den malachitgrünen Blättern brechen und die roten Paradiesesfrüchte darauf aufleuchten lassen, was fünfzig Jahre später Botticelli auf seinem „Garten der Venus“ mit den Orangenhecken voller Bewunderung aufgreifen wird.

All dies ist kein optisches Hexenwerk und verlangt nicht notwendigerweise das langjährige Studium optischer Werke wie das in der Tat in Gent um 1400 in Übersetzung bekannte Standardwerk des Arabers Alhazen, was von der Ausstellung als These starkgemacht wird. Es braucht in erster Linie genaueste Naturbeobachtung, was bei dem in eine Malerfamilie geborenen Van Eyck vorausgesetzt werden kann. Vor allem aber verlangt es das konstante Wissen darum, dass man sich der unfassbaren Mühe von mehreren Monaten Malarbeit mit dem allerfeinsten Marderhaarpinsel auch nur für eine der dreiundzwanzig Tafeln des Altars deshalb unterwirft, um ein perfektes und theologisch ungeheuer komplexes Abbild nicht etwa der Realität, sondern eines Idealbildes der göttlichen Schöpfung und damit des Menschen zu schaffen, das genau deshalb nie veraltet.