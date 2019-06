Aktualisiert am

Deutschland ruft den Supreme Court an

Welfenschatz-Verfahren : Deutschland ruft den Supreme Court an

Vor vier Jahren ist die Bundesrepublik Deutschland in Washington verklagt worden. Es geht um den Welfenschatz im Berliner Kunstgewerbemuseum. Jetzt wehrt sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor dem Obersten Gerichtshof.

Die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten hat der Bundesrepublik Deutschland einstweilen noch nicht geholfen. Vor den amerikanischen Bundesgerichten in der Hauptstadt Washington sind Deutschland und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) vor vier Jahren verklagt worden, weil sie sich weigern, den Welfenschatz aus dem Berliner Kunstgewerbemuseum an die Erben zweier Mitglieder des Händlerkonsortiums herauszugeben, von denen der preußische Staat die Goldschmiedearbeiten aus dem Braunschweiger Dom 1935 erworben hatte. Den Antrag auf Klageabweisung wegen Unzuständigkeit der amerikanischen Gerichte lehnte das Bezirksgericht und im Juli 2018 auch das Berufungsgericht ab.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Urteile der Berufungsgerichte werden von dreiköpfigen Kammern gefällt, können aber vom Plenum des jeweiligen Gerichts überprüft werden. Den entsprechenden Antrag der Beklagten hat das Berufungsgericht jetzt mit Beschluss vom 18. Juni verworfen. Das zehnköpfige Plenum, dessen Entscheidung wie üblich ohne Begründung erfolgte, setzte sich damit über die Rechtsansicht hinweg, welche die amerikanische Regierung in einem Schriftsatz aus dem September 2018 dargelegt hat.

Streitig ist, ob die Tatsachen des Falls, wie die Kläger sie schildern, eine Ausnahme vom Grundsatz der Staatenimmunität begründen, wonach kein Staat vor den Gerichten eines anderen Staates verklagt werden kann. Eine solche Ausnahme sieht das amerikanische Gesetz bei völkerrechtswidrigen Enteignungen vor. Die Klägeranwälte müssen behaupten, dass es sich bei dem Geschäft mit dem Konsortium um eine Vorbereitungshandlung zum Völkermord gehandelt habe. Völkermord verstößt nämlich auch dann gegen das Völkerrecht, wenn Täter und Opfer demselben Volk angehören.

Der Druck hatte Grenzen

Wollte der preußische Ministerpräsident Hermann Göring, indem er dem Konsortium die 42 Werke abkaufte, für die es seit 1929 vergeblich Käufer auf dem Weltmarkt gesucht hatte, die Lebensgrundlage der jüdischen Kunsthändler zerstören? Indem die Bevollmächtigten der Kaufinteressenten versuchten, die Verkäufer herunterzuhandeln, hätten sie nach dieser Konstruktion dasselbe getan wie General Lothar von Trotha, der 1904 das Volk der Herero in eine wasserlose Wüste treiben ließ. Dem Drücken des Kaufpreises war allerdings eine objektive Grenze gezogen: Der Welfenschatz befand sich in einem Banksafe in Amsterdam.

Ob die nachweisbaren Tatsachen des Falls die Völkermordtheorie tragen, hat das Bezirksgericht als Tatsacheninstanz noch nicht bewerten müssen. Die Einzelrichterin hat lediglich entschieden, dass sie sich bei diesem Delikt nicht für unzuständig erklären könne. Eigentlich steht eine ganze Reihe von Rechtsfiguren bereit, die einem Gericht erlauben, Kläger auf den Rechtsweg in einem anderen, dem offenkundigen Anschein nach zuständigen Staat zu verweisen. Das dient der internationalen Arbeitsteilung der Gerichte und dem wechselseitigen Respekt unter den Staaten.

Das Bezirksgericht hält diesen Ausweg in Völkermordsachen für verstellt. Dass amerikanische Gerichte damit gezwungen wären, bestimmte Sachen an sich zu ziehen, nur weil die Kläger sich von ihnen mehr versprechen als von den Gerichten des Staates, gegen den die Klagen sich richten, kritisiert die amerikanische Regierung in ihrem Schriftsatz nicht nur juristisch. Sie bekennt sich auch politisch zu dem Prinzip, dass zumal befreundete Staaten einander die rechtsstaatliche Konfliktbeilegung zutrauen sollten.

Sondervotum eines Trump-Richters

Die SPK hat gestern mitgeteilt, dass sie den Obersten Gerichtshof anrufen wird, der traditionell der Einschätzung außenpolitischer Implikationen von Gerichtsurteilen durch die Exekutive ein hohes Gewicht beimisst. Die Kläger agieren unter der Prämisse, dass sie in Deutschland ihr Recht nicht bekommen können. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu Ehrensache, dass Deutschland die Sache weiterverfolgt.

Zum Beschluss des Berufungsgerichts hat einer der zehn Richter, der von Präsident Trump ernannte Gregory Katsas, ein Sondervotum abgegeben. Er sieht in der Rolle, die das Bezirksgericht und seine Kollegen der zweiten Instanz sich zuweisen, eine Diskrepanz von Zweck und Mitteln: Völkermord solle geahndet werden, doch in den damit eröffneten Prozessen könnten die Gerichte nur vermögensrechtliche Fragen untersuchen. Katsas liefert rechtstechnische Argumente für die Vermutung, dass die Zuständigkeit der amerikanischen Justiz als Ersatzgerichtsbarkeit in Raubkunstsachen eine Fehlkonstruktion ist.

Ein anderes Berufungsgericht verwies im Jahr 2012 Kläger, die von Ungarn Schadensersatz in Höhe von 75 Milliarden Dollar verlangten, an die ungarischen Gerichte. Katsas zitiert aus dem Beschluss: „Ungarn, eine moderne Republik und ein Mitglied der Europäischen Union, verdient eine Chance, diese Ansprüche zu regeln.“ Das sollte auch für Deutschland gelten.