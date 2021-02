Supreme Court zum Welfenschatz : Im Namen des Völkerrechts

Aktualisiert am

Für deutsches Unrecht sind zuerst deutsche Gerichte zuständig: Der Oberste Gerichtshof in Washington gibt Deutschland in Sachen Welfenschatz recht.

Von einem Gerundium wollte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Entscheidung nicht abhängig machen, mit der er Deutschland im Streit um den Welfenschatz des Berliner Kunstgewerbemuseums recht gegeben hat. Das Urteil über die Zulässigkeit der Klage von Nachfahren der jüdischen Kunsthändler, denen das nationalsozialistisch regierte Preußen den Schatz 1935 abkaufte, wurde am Mittwoch verkündet, nur acht Wochen nach der mündlichen Verhandlung. Großer Beratungsbedarf bestand nicht. Die Entscheidung ist einstimmig ergangen, ohne abweichende oder ergänzende Voten.

Für das neunköpfige Kollegium spricht der Vorsitzende John Roberts. Er ist dafür bekannt, dass er in den von der Rechtssprache gezogenen Grenzen um einen eleganten Stil bemüht ist. Mit der ihm eigenen Ironie merkt Roberts an, dass das Gericht bei der Auslegung des maßgeblichen Gesetzestextes der grammatischen Form des Gerundiums, dem substantivierten Verb, nicht so viel Gewicht habe geben wollen wie von den Klägern gewünscht. Wie berichtet, ging es um den Unterschied zwischen den Wörtern „taken“ und „takings“.