Das Einhorn und die Kunst : Ein Tier als Möglichkeit

Das Einhorn ist überall. Nicht nur in Kinderzimmerhöllen lauert es; auch in Gestalt von Einhornapotheken an vielen städtischen Ecken und in zahlreichen mittelalterlichen Kirchen (etwa den Domen von Erfurt oder Lübeck) zeigt es sich auf großen Altären als getreuer Begleiter der Jungfrau Maria. Seit das Büchlein „Physiologus“ als antiker Vorläufer von Brehms Tierleben im zweiten nachchristlichen Jahrhundert die Behauptung aufstellte, das seltsame Tier sei nur im Schoß einer Jungfrau zu fangen, waren Tür und Tor für anspielungsreiche Allegorien geöffnet. Alsbald galt das antike Fabeltier der Theologie als Christus selbst, die unbefleckte Einhornfängerin wurde mit dessen Mutter Maria identifiziert. Das Gehege des Einhorns war damit das Paradies, jungfräulich stolziert es dort auf Bildern umher wie der ebenfalls an Sex uninteressierte Elefant, mit dem es den wunderwirkenden, makellos weißen Stoßzahn teilt.

Das Horn, das im Mittelalter zu Hunderten in Gestalt von Narwalzähnen an den Meeresgestaden gefunden wurde, war eine hochverehrte Reliquie in den Kirchen und findet sich dort teils noch heute an Ketten aufgehängt. Gerieben gab es das kostbare Horn in Apotheken gegen die Pest, die vielgelesene Hildegard von Bingen empfiehlt seine Haut gegen Seuchen.

Bei Dürer ist es ein gehörnter Schimmel

Wie stets bei einem ungreifbaren Geschöpf trieb die künstlerische Phantasie die schönsten Blüten – außer einem gehörnten Pferdeleib gibt es keine Gestaltungskonvention. Nicht einmal eine Formel wie „Phasen der Aufklärung gleich schlechte Zeiten für Einhörner“ lässt sich erkennen, feierte doch die angeblich so vernunftbestimmte Renaissance das Tier fast mehr noch als das Mittelalter: In kostbarsten Goldschmiedearbeiten des sechzehnten Jahrhunderts wie auch als Tafelaufsatz besiedelt es die Tische und Kuriositätenkabinette der Reichen.

Raffael ersinnt eine der schönsten Fassungen aus der Kombination „Dame mit Einhorn“ als Schoßhündchen mit männlich wirkenden Gesichtszügen. Albrecht Dürer und Marten de Vos hingegen verewigen es als prächtigen gehörnten Schimmel, bei Dürer weit entfernt von dessen anderem Fabelwesen, dem ebenfalls nie gesehenen Rhinozeros. Für die weniger Wohlhabenden bleibt etwa ein phantasiereich gemaltes Hausschild oder Dorfkrugzeichen „Zum fröhlichen/goldenen Einhorn“, da es bis ins neunzehnte Jahrhundert wenig Straßennamen und keine Hausnummern gibt.

Wenn Singlemänner zu nett sind, um wahr zu sein

Eher könnte man das Einhorn über sein besonderes Vermögen definieren: Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn die direkte bildliche Formulierung zu vulgär und poesielos wäre – das Unicorn ist das klassische Tier frivoler Phantasien in unangreifbaren allegorischen Formulierungen. Wenn etwa die Renaissance-Malerin Barbara Longhi um 1595 eine „Dame mit Einhorn“ malt, ist das zwar eine Kopie nach Luca Longhis gleichnamigem Gemälde der Julia Farnese mit dem Tier, man bildet sich aber ein, die Malerin bannt die Beziehung zwischen ihrer marianischen Pferdeflüsterin und deren Lieblingstier mit den weit geblähten Nüstern um etliches intimer ins Bild als ihr männliches Maler-Pendant. Nicht ohne Grund werden Singlemänner, die zu nett sind, um wahr zu sein, heutzutage mit dem unschuldigen Tiernamen bedacht.

Mit der Entdeckung immer neuer Welten im Zeitalter des Barock entflammt auch das Einhornfieber von neuem. Auf den monumentalen „Gotteszoo“-Gemälden der hessischen Landgrafen in Kassel tummelt es sich ebenso selbstverständlich unter den real existierenden Tieren, wie es als Galionsfigur der barocken Schlachtschiffe die Wellen beherrscht – kein Wunder, war doch nicht ausgemacht, ob das Einhorn nun ein Meerwesen oder Waldbewohner sei. Während jedoch sein Möglichkeitsraum auf der Weltkarte immer kleiner wird, weil sich in jedem neu kolonisierten Territorium wieder keines der raren Biester finden lässt, gibt es eine erstaunliche Ausweitung der Kampfzone materieller Art: Das Mythentier wird nun im Barock ebenso in kostbarstes Meißener Porzellan gegossen, wie es in Elfenbein mit vergoldetem Horn geschnitzt oder als vollbeweglicher Automat aus Metall in den Kunstkammern als fürstliches Hightech-Spielzeug aufgefahren wird.