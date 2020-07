Crowdfunding-Kampagne : Hilfe für Peggy Guggenheim

In Italien haben die privaten Museen während des Lockdowns keine Unterstützung bekommen. Jetzt soll eine Spendenaktion der Sammlung Peggy Guggenheim in Venedig helfen.

Die Peggy Guggenheim Sammlung am Canal Grande in Venedig Bild: Picture-Alliance

Die Sammlung Peggy Guggenheim gehört zu Venedig, seit die Mäzenin 1949 den Palazzo Venier dei Leoni am Canal Grande erwarb, und das soll, betont das Museum, auch so bleiben. Doch vom 8. März bis 1. Juni war das Haus geschlossen, der Einnahmeausfall wird mit mehr als zwei Millionen Euro angegeben. Anders als die öffentlichen erhalten die privaten Museen in Italien – bisher zumindest – keine Unterstützung in der Corona-Krise, und so hat die Peggy Guggenheim Collection ihre erste Crowdfunding-Kampagne gestartet: „Insieme per la PGC“.

Ziel ist es, den Betrieb des Museums, das derzeit von Freitag bis Sonntag geöffnet ist, wieder auf sechs Tage hochzufahren. Die Zahl der täglichen Besucher bleibt auf sechshundert begrenzt. Spendenstand am Dienstagabend: 11663 Euro.