Klopapier wird Kunstobjekt : Mein Schatz!

Wer kennt ihn nicht, zumindest über die Kinder: der knochig verhärmte, in der Unterwelt schatzhortende Gollum aus dem „Herrn der Ringe“. Nun rafft er auf der Sprayarbeit des Künstlers Eme Free-thinker im Mauerpark von Berlin-Prenzlauer Berg eine Rolle Klopapier an sich, dabei die aus dem Film oder der Buchimagination vertrauten zwei Worte „Mein Schatz!“ hervorpressend, die stimmlich in gleich großem Maß Atemlosigkeit über das mühselige Erbeuten des Schatzes wie auch den unbedingten Willen zu dessen Verteidigung verkörpern.

Jeder, der in den letzten Wochen kopfschüttelnd vor leer gekauften Regalen von Klo- und überhaupt jeder Form von Papier stand, kennt das Bild im Kopf: Ganze Zimmer in Einfamilienhäusern müssen inzwischen mit Hunderten von Rollen angefüllt sein. Von den Supermarkt-Verkäufern wird man seit vierzehn Tagen routinemäßig vertröstet, wenn man am nächsten Tag Punkt neun Uhr käme, würde aus der neuen Lieferung eine Rolle für einen abfallen. Wer viel Glück hat, kann sich Papier gegen einige Packungen Spaghetti oder Tortellini ertauschen.