Kunstaktion im „heute journal“ : Wer spricht da?

Wenn Ihnen im Fernsehen sendungsuntypische Gestalten auffallen, die sich in medizinischen Schutzanzügen hinter die Moderatorin oder den Moderator schleichen, seltsame Gesten der Beschwörung ausführen und dann wieder verschwinden, ohne dass die Umstehenden Notiz von ihnen nehmen, dann sind Sie einem Werk des Künstlers Christian Jankowski begegnet. Es besteht darin, dass Menschen, die systemrelevante Berufe ausüben, plötzlich vor großem Publikum auftauchen und sich die Stimme bekannter Gesichter leihen.

Kolja Reichert Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



So wie Freitagabend im „heute journal“: Kleber moderiert gerade einen Beitrag über das 450. Jubiläum der Berliner Staatskapelle an, als ein Mann in blauem Schutzanzug herantritt und Kleber aus dem Off einen anderen Text über den eigenen spricht: „Man muss lernen mit sowas umzugehen, man wächst daran. Ein echter Busfahrer lässt den Kopf nicht hängen.“ Der Gast war tatsächlich ein echter Busfahrer, der Text stammt von ihm.