Kunst von Charlotte Posenenske : Die Elemente des Wiederaufbaus

Besuchern der vierten Documenta wurde am Eröffnungstag, dem 27. Juni 1968, ein Flugblatt in die Hand gedrückt, auf dem sie als „Kultur-Fatzkes“ beschimpft wurden. Die Kunst wird von den anonymen Autoren als Apparatur der fingierten Distinktion beschrieben. Formale „Revolutionen“ – das Wort steht in Anführungszeichen – lenken demnach von der sozialen Anpassung als der Grundregel des Spiels ab. Man zeigt, dass man sich etwas leisten kann, etwa „von Christo ein gut verpacktes Paradies“.

Das Flugblatt hat sich im Nachlass von Charlotte Posenenske erhalten und wurde von ihr mit der handschriftlichen Erläuterung versehen, dass es „bei der Eröffnung der ,documenta‘ 1968 verteilt“ worden sei. Burkhard Brunn, der zweite Ehemann und Nachlassverwalter der 1985 kurz vor ihrem fünfundfünfzigsten Geburtstag in Frankfurt verstorbenen Künstlerin, versteht die Notiz so, dass sie das Blatt verteilt habe, obwohl der Wortlaut auch die Möglichkeit zulässt, dass jemand anders das Blatt verteilte und sie zu den Empfängern gehörte.

Für sie dürfte das womöglich damals gar keinen belangvollen Unterschied markiert haben. Ihr Ideal war eine Kooperation, die alle individuellen Anteile an der Herstellung von Dingen oder Gedanken zum Verschwinden bringen sollte. Sie hat sich im Medium des Manifests, also des programmatischen Flugblatts, geäußert, aber diese Selbstkommentare streben ebenso wie ihre Arbeiten aus Stahl, Blech oder Pappe ein Äußerstes an Sachlichkeit, Knappheit und Klarheit an. Das vulgäre Vokabular der Kasseler Handreichung passt nicht zu Charlotte Posenenske. Aber dass sie sich anders ausgedrückt hätte, kann außer Betracht bleiben, weil sie an Ausdrucksformen eben ganz und gar nicht interessiert war. Fest steht, dass sie so gehandelt hat, wie es das Flugblatt von seinen Lesern verlangte. „Begreift doch endlich, dass Ihr überflüssig seid! Genauso überflüssig wie die Kunst, die Ihr macht, verkauft, konsumiert, kritisiert!“

Soziologie des Zeitregiments

Charlotte Posenenske stellte 1968 die Kunstproduktion ein, nachdem sie gerade erst in Düsseldorf bei Konrad Fischer ausgestellt hatte – gemeinsam mit Hanne Darboven. Sie verließ die Kunstwelt und brach auch fast alle persönlichen Kontakte in diese Welt ab, um Soziologie zu studieren. Als Begründung gab sie an, dass „Kunst nicht zur Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme beitragen“ könne. Ihre gemeinsam mit Brunn verfasste Diplomarbeit zur Kritik der Fabrikarbeitsorganisation durch Zeitmessung erschien 1979 bei Campus als Buch.

Das künstliche Paradies, das Christo 1968 verpackte, war heiße Luft, die er in eine 85 Meter lange Plastikhaut pumpte. Charlotte Posenenske besuchte die vierte Documenta nicht als ausstellende Künstlerin. Nachdem das 1991 gegründete Museum für Moderne Kunst in Frankfurt sich beständig um sie bemüht hatte, trug ihr die zwölfte Documenta 2007 postumen Weltruhm ein.

Das Flugblatt von 1968 war an den Kunstbetrieb als korruptes Gesamtsystem adressiert: Die Künstler als Produzenten spielen keine herausgehobene Rolle neben Kunsthändlern, Kunstkritikern und Kunstkäufern. Diese Austauschbarkeit der Funktionen, die den Vorwurf der Überflüssigkeit illustriert, hatte Charlotte Posenenske zum Prinzip der eigenen Arbeit gemacht, solange sie noch Kunst produzierte. Die Betrachter oder Benutzer ihrer Arbeiten nannte sie „Konsumenten“. Sie konzipierte ihre Werke als Serien und stellte zuletzt keine Einzelwerke mehr her, sondern nur noch Einzelteile, die von den Besitzern montiert werden müssen. So haben die Kuratorinnen der Werkschau in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen die braunen Vierkantrohre der Serie DW einmal zu einem Wald von Schornsteinattrappen zusammengestellt und dann noch einmal zu einem Lindwurm zusammengesetzt, wie man ihn für eine konstruktivistische Einrichtung von Wagners „Siegfried“ gebrauchen könnte.

Eingeschlossen in eine würfelförmige Urhütte

Nach kurzem Studium bei Willi Baumeister an der Stuttgarter Akademie arbeitete Charlotte Mayer, Tochter eines Apothekers aus Wiesbaden, unter dem Künstlernamen Carola Mayer als Bühnenbildnerin in Lübeck und Darmstadt. Über die Aufführung von Christopher Frys Komödie „Ein Phönix zu viel“ am Hessischen Landestheater schrieb Georg Hensel, der spätere langjährige Theaterredakteur dieser Zeitung, 1955: „Das Bühnenbild von Carola Mayer ist gut gebaut.“