Buckingham-Palace-Ausstellung : Wenn die Queen aus dem Haus ist

So, wie der viktorianische Essayist und Verfassungstheoretiker Walter Bagehot in einer Prinzenhochzeit die glitzernde Version einer universalen Gegebenheit sah, ließe sich der Buckingham Palace als prachtvolle Ausführung eines Familienhauses bezeichnen. Als solches fasste Königin Viktoria ihre Londoner Residenz denn auch auf. Kaum dass sie den Thron bestiegen hatte, beschloss die junge Monarchin in einem demonstrativen Akt der Distanzierung von ihrer Kindheit und ihrer Mutter, mit der sie bis dahin das Schlafzimmer teilen musste, von Kensington Palace in das Queen’s House umzuziehen, wie Buckingham Palace damals hieß.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Ihr Großvater hatte den Besitz des Herzogs von Buckingham für seine Frau, Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, erworben und von dem klassizistischen Architekten William Chambers als Privatresidenz ausstatten lassen; ihr Sohn, Viktorias verschwenderischer Onkel Georg IV., gab bei John Nash aufwendige Erweiterungen in Auftrag, die das Stadtpalais in einen Königspalast verwandeln sollten. Die eskalierenden Kosten führten nach dem Tod des Königs zur Entlassung des Architekten. Statt dessen wurde der zahmere Edward Blore, der den Spitznamen „Blore the Bore“ hatte, mit der Fertigstellung des Projekts für Wilhelm IV. betraut. Dieser fand so wenig Gefallen an dem Gebäude, dass er es nach dem großen Brand im Palast von Westminister im Oktober 1834 sogar dem Parlament als Ausweichquartier zur Verfügung stellen wollte, bevor er dann doch beschloss, dort zu wohnen. Dazu kam es jedoch nicht. Die Arbeiten waren noch im Gange, als er im Juni 1837 starb. Drei Wochen später zog seine Nichte in den Palast ein, der seit fast zwanzig Jahren unbewohnt geblieben war. Während ihrer Herrschaft wurde Buckingham Palace zu jener Kombination aus privatem Wohnsitz, Arbeitsstätte und Repräsentationsbau, die das Wesen des britischen Königshauses sinnbildlich erfasst.

Erlöse finanzieren die Unterhaltung der Sammlung mit

Seit dem Sommer nach dem Großfeuer auf Schloss Windsor in dem „annus horribilis“ 1992 kann die Öffentlichkeit auch hinter die Kulissen blicken – aus denselben finanziellen Gründen, die viele Adelige gezwungen haben, ihre Schlösser dem voyeuristischen Publikum zugänglich zu machen. Jeden Sommer, während die Königin auf ihrem schottischen Sitz Balmoral weilt, können Besucher die Prunksäle des Buckingham Palace bestaunen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern – 25 Pfund pro Kopf, 64 Pfund für eine Familie mit drei Kindern unter siebzehn Jahren – trägt zum Unterhalt der ohne staatliche Zuschüsse auskommenden offiziellen Residenzen und Kunstschätze bei, wie Prince Charles in dem Audioführer erläutert, in dem er auch immer wieder hervorhebt, wie zugänglich der Palast sei und wie die königlichen Sammlungen für die Nation betreut würden.

In diesem Jahr dient der zweihundertste Geburtstag Königin Viktorias und Prinz Alberts zum Anlass, den Schwerpunkt der Sommeröffnung auf die Veränderungen durch das königliche Paar zu legen, um den Palast an die Bedürfnisse seiner wachsenden Familie und der persönlichen Auffassung seiner repräsentativen Pflichten anzupassen. Dahinter steht die bis heute gültige „Idee einer Familie auf dem Thron“, die Bagehot „interessant“ erschien, weil sie „den Herrscherstolz auf die Ebene des belanglosen Lebens herabsetzt“. Für das bürgerliche Ehe- und Familienleben Viktorias finden sich in der vorzüglichen Ausstellung „Queen Viktoria’s Palace“ ebenso viele Belege wie für die Entwicklung einer neuen Auffassung der öffentlichen Rolle der Monarchie. Das drückt der im Rahmen der Erweiterung hinzugefügte Balkon besonders sinnfällig aus. Seitdem Königin Viktoria anlässlich der Eröffnung der großen Weltausstellung von 1851 ihren ersten Auftritt dort hatte, ist der Balkon zum Symbol der Verbindung zwischen Königshaus und Volk geworden.