Sammlung Gurlitt in Israel : Bilderreise nach Jerusalem

Eine androgyne Frau mit großen dunklen Augen bestimmt den ziemlich kleinen Ausstellungsraum. Schichten matter Blautöne geben Haut unter einem tiefen Ausschnitt frei, keine Brust, aber einen vollen Mund und starke Wangenknochen. Das „Bildnis Maschka Müller“ von Otto Mueller verkörpert gewissermaßen, was nicht „arisch“ ist. „Eine Jüdin, ein Bolschewik, keine blonden blauen Augen, sie sieht aus wie eine schwierige, kluge, rauchende Frau: Ich musste sie haben, sie ist das Beste der gesamten Sammlung“, sagt Shlomit Steinberg, die Kuratorin, die Maschka Müller ins Israel-Museum nach Jerusalem holte. „Sie hat diese atemberaubende Qualität.“

1924 gemalt, 1937 von den Nazis konfisziert, schließlich nach Luzern verbracht, 1939 dort zur Auktion feilgeboten. Es war Hildebrand Gurlitt, der im Auftrag des Reichs beschlagnahmte Werke „entarteter Kunst“ gegen Devisen ins Ausland verkaufen sollte. Doch das Bild kaufte niemand. Es ging zurück nach Deutschland, und Gurlitt erwarb es zum Spottpreis.

Mit der am Dienstag eröffneten Ausstellung „Schicksalhafte Entscheidungen“ sind jetzt fast einhundert Stücke aus der Gurlitt-Sammlung erstmals nach Israel gekommen. Es ist eine kleine Schau auf höchstens zweihundert Quadratmetern, bislang ohne größerer Beachtung hiesiger Politik und Medien. Die Initiative für die Schau ging auf Shlomit Steinberg zurück, die bis 2016 auch Mitglied einer Arbeitsgruppe war, die, mit deutschen staatlichen Mitteln finanziert, erforschen sollte, welche Werke aus dem Gurlitt-Besitz den rechtmäßigen Eigentümern durch das NS-Regime entzogen worden waren. Erst 2012 waren die 1590 Kunstwerke im Besitz von Hildebrand Gurlitts Sohn Cornelius gefunden und beschlagnahmt worden, der zwei Jahre später starb und die Sammlung an das Kunstmuseum Bern vererbte.

„Kunst die Gurlitt-Story erzählen lassen“

Vier Ausstellungen hat es seither gegeben, in Bonn, Berlin und zwei in Bern. Fragen zur Herkunft der Werke und zur Raubkunst nahmen dort breiten Raum ein. Und auch in Jerusalem bezog sich Kultur-Ministerialdirektor Günter Winands jetzt vor allem auf Restitutionsfragen in der von ihm so bezeichneten „Ausstellung über den deutschen Kunsthändler Hildebrand Gurlitt in der Nazizeit“.

Dabei will das Israel-Museum ganz andere Schwerpunkte setzen. „Wir möchten zunächst einmal gute Kunst zeigen“, sagt Museumsdirektor Ido Bruno, der betont, einem Kunstmuseum vorzustehen und keinem historischen Museum oder gar der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem. „Wir wollen Kunst die Gurlitt-Story erzählen lassen.“ Bis Januar erwartet er eine halbe Million Besucher.