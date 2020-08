Berliner Gemäldegalerie : In der Werbe-Ikone steckt ein Gott

Viel zu selten kommt es vor, dass eine Ausstellung einen Gedanken illustriert. Den meisten Kuratoren geht es, wie es scheint, mehr darum, „Aspekte“ eines Themas zu sammeln, als das Thema auf den Punkt zu bringen. Oft genug steht auch der institutionelle Stolz der Museen der Konzentration aufs Wesentliche im Weg: Sie wollen eben so viel wie möglich von dem zeigen, was sie haben oder kriegen können. Die Reflexion, zu der jede Beschäftigung mit Kunst wie selbstverständlich drängt, geht so in der Fülle der Gegenstände unter. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass die Berliner Gemäldegalerie den Versuch unternimmt, in ihrer Präsentation „Zwischen Kosmos und Pathos“ mit Bildern einen Gedankengang darzustellen.

Der Gedanke, den die Berliner Ausstellung zu fassen versucht, stammt aus Aby Warburgs „Bilderatlas Mnemosyne“. Warburg gab seinem Projekt, das er bei seinem Tod 1929 unvollendet hinterließ, den Untertitel „Bilderreihe zur Untersuchung der Funktion vorgeprägter antiker Ausdruckswerte bei der Darstellung bewegten Lebens in der Kunst der europäischen Renaissance“. Für Warburg war die Renaissance der geschichtliche Transformator, durch den bildliche Vorstellungen – er selbst sprach von „Pathosformeln“ – der griechisch-römischen Antike in die Neuzeit übertragen wurden.

Deshalb arrangierte er auf dreiundsechzig mit schwarzem Stoff bespannten Tafeln knapp tausend Reproduktionen von Gemälden, Kupferstichen, Buchmalereien, Teppichen, Plakaten, Zeitungsfotos und Briefmarken zu thematischen Schaubildern. Die Kunstwerke oder Alltagsobjekte, die darauf zu sehen waren, nannte er „Bilderfahrzeuge“. Was sie transportierten, war für Warburg das ästhetische und kosmologische Wissen der Menschheit, wie es die Alten gesammelt hatten. Den Jungen, also ihm selbst und seinesgleichen, blieb nur, den Weg des antiken Ausdruckswissens weiterzuverfolgen und die Verwandlung der Götter in Werbe-Ikonen und der heiligen Riten in Staatsakte zu dokumentieren.

An Warburgs Vision vorbei

Die Tafeln des Warburg’schen Bilderatlas sind Gegenstand einer Ausstellung, die ab 4. September im Haus der Kulturen der Welt zu sehen sein wird. Die Präsentation in der Gemäldegalerie, die ursprünglich erst nach der für April angekündigten HKW-Schau starten sollte, läuft durch die Launen der Pandemie-Planung jetzt vier Wochen vor ihr an; das Beiboot ist zum Lotsenschiff geworden. Das wäre keine schlechte Konstellation, wenn die Gemäldegalerie ihre Aufgabe so ernst genommen hätte wie Warburg das didaktische Programm seiner Bildtafeln.

Auf Warburgs Tafeln sind etwa achtzig Werke aus den Staatlichen Museen Berlin zu sehen – vom Medea-Sarkophag aus der Antikensammlung bis zur aus Ton geformten Leber aus Hattuscha aus dem Vorderasiatischen Museum. Die Chance der Kuratoren der Gemäldegalerie hätte darin bestanden, diese Objekte – mit ein paar Ausnahmen wie dem Sarkophag, der nicht transportierbar war – so zu sortieren, dass sie den kulturhistorischen Gedankengang Warburgs anschaulich machen. Sie haben diese Chance nicht genutzt, weil sie sich an die äußere Form von Warburgs Denken geklammert haben, statt seine innere Logik zu ergründen. Anstelle des Atlas haben sie dessen einzelne Tafeln nachbebildert: hier die Planetenbilder („Kosmos“), dort ein Laokoon-Stich und Dürers „Melencolia“ („Pathos“); hier der Proserpina-Raub nach Rubens und Rembrandt, dort die Hutträger auf den Öl- und Münzporträts von Van Eyck und Pisanello.

An einzelnen Stellen wird dieses additive Prinzip durchaus fruchtbar, etwa dort, wo man die Entwicklung der antiken Figur der schreitenden Nike oder Victoria anhand einer Hekate-Bronze aus Padua, einer Magd der Judith von Ghirlandaio und eines auferstandenen Christus aus Ghirlandaios Werkstatt verfolgen kann. Aber als Ganzes zielt die Ausstellung an Warburgs Vision vorbei. Die Renaissance war für ihn eben nicht nur eine Etappe, sondern der perspektivische Mittelpunkt seiner Kulturgeschichte.

Kunstgeschichte im Reich des Denkens

Darum scheute er sich nicht, das schreitende Mädchen auf einem Reklameplakat für Fischnahrung von 1927 als „heruntergekommene Nymphe“ zu bezeichnen. Dieselbe Dekadenz der Gestik beobachtete er auf den Fotos vom Abschluss des Konkordats zwischen Mussolini und dem Vatikan. Warburg war ein Kind seiner Zeit, er hatte Spenglers „Untergang des Abendlands“ ebenso rezipiert wie Nietzsches Kulturkritik, und man tut ihm nicht zu viel, sondern zu wenig Ehre an, wenn man diesen Zug aus seinem Bilddenken exorziert.

Dazu kommt ein Effekt, für den die Kuratoren nichts können. Die Gemälde von Carpaccio und Ghirlandaio beherrschen mit ihren Großformaten den Ausstellungssaal. Bei Warburg dagegen waren die Bildgrößen durch die Reproduktion aneinander angeglichen. Die allermeisten seiner Mnemosyne-Illustrationen waren schwarzweiß, Farben interessierten ihn nicht. Ihm ging es um das, was Milan Kundera die Unsterblichkeit der Gesten genannt hat: das Fortleben ästhetischen Ausdrucks seit dem Beginn menschlicher Zivilisation. Die Ausstellungsmacher konnten die Sogkraft der Großformate nicht aufheben, aber sie hätten sie abmildern können, wenn sie die Malereien gegen die übliche Praxis an den Rand und die Stiche und Münzen in die Mitte der Wände gehängt hätten. Das ist hier nicht passiert.

Aby Warburg hat mit seinem Werk den „iconic turn“ der Geisteswissenschaften um ein Menschenalter vorweggenommen und die Kunstgeschichte aus dem Getto des Geschmacks ins Reich des Denkens überführt. Diese Pionierleistung will man sehen, wenn man eine Ausstellung über Warburg betritt. In der Gemäldegalerie sieht man nur die Mosaiksteine, aus denen der Bilderatlas zusammengesetzt war. Andererseits lässt sich, so könnte man entgegnen, aus vielen einzelnen Bildern noch kein Gedanke entwickeln. Aber genau das hat Warburg ja getan.

Zwischen Kosmos und Pathos. Berliner Werke aus Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne. Gemäldegalerie am Kulturforum, bis zum 1. November. Der Katalog kostet 19 Euro.