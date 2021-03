Ausstellung über Karl V. : Von Anfang an die Ewigkeit im Blick

Kaiser Karl V. herrschte über ein Reich, in dem die Sonne nicht unterging. Vor fünfhundert Jahren wurde er in Aachen gekrönt. Eine Ausstellung im Centre Charlemagne erzählt davon.

Die Krönungsmesse Karls V. am 23. Oktober 1520 im Aachener Dom wurde von einer logistischen Panne überschattet. Weil das Gedränge in der Pfalzkapelle noch größer war als bei solchen Gelegenheiten üblich, hatten die aus Nürnberg entsandten Ratsherren sich verspätet, wodurch wichtige Stücke der Reichskleinodien – darunter die „Gewandung Karls des Großen“, also die zum Nürnberger Reichsschatz gehörende Adlerdalmatica – bei der Zeremonie fehlten. Auch das traditionelle Untergewand, die Alba, war nicht zur Hand, weshalb man sich nach der Salbung des neuen Monarchen mit einem Äquivalent aus Aachener Stiftsbesitz behalf. Bei der eigentlichen Krönung wurde Karl dann mit der Cappa Leonis bekleidet, dem goldverbrämten italienischen Samtumhang aus dem vierzehnten Jahrhundert, an dem die Aachener Domherren eigens für diesen Anlass einhundert klöppellose Silberglöckchen hatten annähen lassen.

Nachdem er die Krone empfangen und seinen Eid auf das Evangelienbuch Karls des Großen abgelegt hatte, zog der junge Habsburger im vollen Ornat zum Krönungsmahl mit den Kurfürsten, den Reichsfürsten und den Vertretern der Reichsstädte ins nahe Rathaus. Der Rest des Tages verlief, abgesehen von den üblichen Querelen um die Tischordnung – hier waren es die Abgesandten aus Mainz, welche die leer gebliebenen Plätze der Frankfurter Delegation für sich beanspruchten – ohne besondere Vorkommnisse. Weil sich der Gesandte des böhmischen Königs und der Erbschenk von Limburg nicht darüber einigen konnten, wer dem gerade Gekrönten den ersten Becher Wein einschenken durfte, versah der Pfalzgraf bei Rhein außer dem Kellner-Amt des Erztruchsesses ausnahmsweise auch das des Mundschenks. So vergingen vier Stunden. Man trank und zankte im Flüsterton. Draußen vor den Fenstern feierte lauthals das Volk.

850.000 Gulden Schmiergeld für die deutschen Reichsfürsten

Das Heilige Römische Reich, das an diesem Oktobertag einen neuen Herrscher bekam, war nicht nur ein Monstrum unter den Staaten, wie der barocke Rechtsgelehrte Samuel Pufendorf einmal festgestellt hat. Es verfügte auch über einen monströsen Vorrat an Ritualen, Traditionen und symbolisch aufgeladenen Objekten. In der Ausstellung des Aachener Stadtmuseums, des Centre Charlemagne, zum fünfhundertsten Jahrestag der Krönung Karls V. kann man sich diesen Vorrat und seine Geschichte jetzt stückweise zusammenpuzzeln. Die Cappa Leonis, der 1520 verwendete Krönungsmantel, ist das wichtigste in Aachen gebliebene Original, während von den im Zeitalter Napoleons nach Wien geretteten Reichskleinodien Apfel, Zepter und den dazugehörigen Kleidungsstücken nur Abbildungen gezeigt werden.

Von der Reichskrone, dem Reichsevangeliar, der Stephansburse (einem Reliquiar aus karolingischer Zeit) und dem „Säbel Karls des Großen“ – der in Wahrheit aus dem zehnten Jahrhundert stammt – gibt es dagegen Kopien von 1915, die von der Indienstnahme des Reichsgedankens durch das wilheminische Kaisertum erzählen. Bis ins zwanzigste Jahrhundert stellte das Imperium Karls des Großen und seiner Nachfolger einen Vorrat an Bildern und Begriffen bereit, der sich immer neu ideologisch aktualisieren ließ.

Nur jener fünfte Karl, dessen Reich in Europa und Übersee eine Ausdehnung besaß, die weder vor- noch nachher je wieder erreicht wurde, passte nie ins nationalistische Schema. Als er 1519 in Frankfurt zum Römischen König gewählt wurde, herrschte er bereits über ein Territorium, das von Amsterdam bis zu den Anden reichte. Eine dynastische Konstellation, deren Entstehung der erste Teil der Ausstellung in Münzen, Statuen, Reliefs und Gemälden nachvollzieht, hatte Karl zum Erben Flanderns, Burgunds und Spaniens gemacht, und der Erwerb der Krone seines Großvaters Maximilian war nur der nächste logische Schritt. Der „gekaufte Kaiser“, den der Titel der Aachener Schau beschwört, hatte nie einen ernsthaften Gegenkandidaten, auch wenn die deutschen Kurfürsten sich ihre Stimmen teuer bezahlen ließen.