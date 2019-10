Senga Nengudi im Lenbachhaus : Triumph der elastischen Frau

Eigentlich hat man sich spätestens seit den Nylon-Welten eines Ernesto Neto an übermäßig langgestreckten Strumpfhosen sattgesehen. Dass die Schwerkraft des Polyamids lange vor allem von Künstlerinnen geschätzt wurde, könnte man angesichts der esoterisch angehauchten Tropfen-Strukturen des Brasilianers beinahe aus den Augen verlieren.

Dabei erlebt das sexuell aufgeladene Material bis heute mit jeder Welle eines neu aufflackernden Feminismus ein Revival in der Kunst. Man denke nur an Sarah Lucas, die in den Neunzigern mit Strumpfhosen-Beton-Skulpturen dem geltenden Perfektionsdiktat eine groteske B-Seite entgegensetzte. Oder Alexandra Bircken. Für ihre „Skin“-Serie collagierte sie 2016 Myriaden von Nylon-Fetzen, um sie kopflosen Schaufensterpuppen anzuziehen. Feinstrumpfware als Ausdruck einer masochistischen Lust an Normerfüllung?

Nicht so für die 1943 in Chicago geborene Senga Nengudi, der das Münchner Lenbachhaus eine fünfzig Jahre Schaffen umfassende Einzelschau mit dem Titel „Topologien“ ausrichtet. Die in Kalifornien lebende Afroamerikanerin, Absolventin der California State University in den Fächern Kunst und Tanz, bemächtigte sich nach ihrer ersten Schwangerschaft bereits 1974 der Pin-up-Uniform, um sie gegen den Strich zu bürsten.

Wie eine Beute im Spinnennetz

Wenn schon ihr Körper eine Metamorphose durchmachte, dann konnte auch ihre Kunst eine Erweiterung gut vertragen: von Bildhauerei über Textil bis hin zur Performance. Weswegen man ihren Nylonhosen im getragenen und gedehnten Zustand begegnet. Mal werfen sie ihre spindeldürren Fühler von einem Wandhaken aus in den Raum hinein, mal formen sie sich, mit Sand gefüllt, zu in die Tiefe strebenden Brüsten. Oder sind es doch Hoden?

Titel wie „R.S.V.P.“ kennt man zwar von Einladungskarten. Aber ist eine Antwort tatsächlich erwünscht? Sollte man etwa auf eine der elastischen Botschaften mit einem beherzten Griff nach dem Kunstobjekt reagieren? Und gilt das auch für die mit buntgefärbtem Wasser gefüllten Plastikbeutel, ihrer Funktion beraubte Gummireifen oder zeitgeschichtlich aufgeladene Leseräume aus Zeitungsresten?

Schwarzweißfotografien und Videoaufnahmen dokumentieren jedenfalls nur Performances, in denen eine Tänzerin beim Aktivieren der Spinnennetze zu sehen ist, hängend in Installationen, wie eine Beute, die sich an die Spielregeln hält, in der Hoffnung, nicht weiter aufzufallen. Dank ihrer ausgeprägten Gelenkigkeit verwandelt sie die hoffnungslose Situation doch noch in einen Triumph. Sie tanzt mit den Tentakeln ein verspieltes Pas de deux – an dessen Ende der Nylonstoff so schlaff ist, dass die ursprüngliche Skulptur buchstäblich ihr Leben aushaucht.

Neue Ausdrucksmittel für alte Konflikte

Nengudis Rolle in der schwarzen Kunstszene ließ sich nicht so schnell in einen Sieg umkehren. Sie war ihrer Zeit zu weit voraus. Die Strategie, dem Establishment, das seine Türen für Nichtweiße fest verschlossen hielt, mit der Verwendung ungewöhnlicher Materialien zu begegnen, griffen nur wenige auf. Zu tief saßen die Verletzungen. Im Jahr 1965 erlebte sie die Watts-Unruhen in Los Angeles mit. Eine Polizeikontrolle in dem mehrheitlich von Afroamerikanern bewohnten Viertel löste einen Gewaltexzess aus, in dem sich die Wut über fehlende Jobs, miserable Bildung und die Schikanen rassistischer Polizeibeamter entlud.