Wenn es in dem berühmten Niedersachsenlied, 1926 durch den Braunschweiger Lehrer Hermann Grote gedichtet und 1946 vom ersten niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf als inoffizielle Hymne des neu zu formenden Bundeslandes genutzt, heißt „Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen. Heil Herzog Widukinds Stamm!“, stimmt mindestens ein historisches Faktum nicht: erdverwachsen waren die „Saxones“, denen nun eine große Ausstellung im niedersächsischen Landesmuseum Hannover gewidmet ist, gerade nicht.

Dass die „germanischen“ Stämme in der Völkerwanderungszeit vom östlichsten Ural bis ins westlichste Europa nach Santiago de Compostella und von dort weiter nach Nordafrika wanderten, ist keine historische Neuigkeit. Dass es aber so etwas wie die historischen Sachsen überhaupt nicht gibt, da diese erst seit den genealogischen Forschungen Gottfried Wilhelm Leibniz’ ab 1685 in der Historiographie im Gebiet des heutigen Niedersachsens lokalisiert werden, überrascht dann doch. Für die Römer war „Saxones“ nicht mehr als die Sammelbezeichnung für frei marodierende Piraten in der Nordsee, Freibeuter vor Englands Ostküste wie heutzutage diejenigen vor der Küste Sudans.