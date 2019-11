Ausstellung „Cars“ in London : Das Automobil als Ärgernis und Welterbe

Autos aus Zukunft und Vergangenheit: Die Ausstellung „Cars“ läuft bis zum 19. April im Londoner Victoria and Albert Museum. Bild: Cars: Accelerating the Modern World Supported by Bosch Group Sainsbury Gallery

Das erste Auto, das die Hundert-Stundenkilometer-Marke überschritt, hieß „La Jamais Contente“, die nie Zufriedene. Diesen Rekord erstellte der belgische Rennfahrer Camille Jenatzy im Jahr 1899 mit einem torpedoähnlichen Elektrogefährt, dessen Name sinnbildlich steht für das unersättliche Streben nach Geschwindigkeit, individueller Freiheit, Fortschritt und Status, den der Automobilismus verkörpert. Mit der Ausstellung „Cars“ wirft das Victoria and Albert Museum (V&A) in London einen faszinierenden kulturhistorischen Blick auf das Auto als Motor des Wandels und zeichnet dabei das Bild einer tatsächlich nie zufriedenen materialistischen Gesellschaft, die sich mit ihrer Neuerungssucht an einen Scheidepunkt gebracht hat.

Dafür sind alle einem Kunstgewerbemuseum zur Verfügung stehenden Ressorts mobilisiert worden: von Fotografie über Mode, Möbel, Architektur bis zu Industriedesign und Technologie. Im Sinne seiner Gründungsmission, die Qualität der britischen Massenherstellung zu fördern, heißt das V&A nach den Worten seines Direktors Tristram Hunt das Auto in dem Museum „Raphaels, Julia Margaret Camerons und Turners“ willkommen.

Das rasante Tempo der automobilen Beschleunigung ist allein schon daran zu erkennen, dass bloß dreizehn Jahre zwischen Jenatzys Rekord und der Patentanmeldung jenes „Fahrzeugs mit Gasmotorenbetrieb“ von Carl Benz lagen, das eine Höchstgeschwindigkeit von gerade einmal sechzehn Stundenkilometern erreichte. Die Patentschrift aus dem Jahr 1886 gehört als Geburtsurkunde des Automobils zum Unesco-Weltdokumentenerbe. Zwei Jahre später lancierte Benz mit einem Nachfolgemodell, dem Patent-Motorwagen vom Typ3, sein erstes zum Verkauf stehendes Benzinauto. Jetzt ist das seit 1913 im Londoner Science Museum stehende Exemplar als eines von insgesamt fünfzehn Fahrzeugen in der Ausstellung zu sehen. Dort wird es zum Auftakt dem sich an Düsenjägern orientierenden Firebird-1-Konzeptauto gegenübergestellt, das General Motors zu Beginn der fünfziger Jahre als „Jet für die Straße“ anpries.

Dieser Entwurf entsprach futuristischen Visionen von fliegenden Vehikeln wie aus den Phantasien von Jules Verne. Auf einem Farbdruck aus dem Jahr 1902 stellte sich der Zeichner Albert Robina vor, wie die Menschen im Jahr 2000 mit raketenähnlichen Maschinen von der Oper durch die Luft nach Hause zurückkehren würden. Zu den ernüchternden Erkenntnissen der Ausstellung gehört es, dass die Wirklichkeit bei allem Fortschritt hinter den Verheißungen zurückgeblieben ist: Jenatzys Elektrofahrzeug „Jamais Contente“ setzte sich nicht durch, weil benzingetriebene Gefährte weiter fahren konnten – gerade so wie heute. Mit hochtourigen Motorgeräuschen und einem geschliffenen Design, das den auf das Auto zugeschnittenen urbanen Raum beschwört, mitsamt Verkehrsschildern, Lichteffekten und suggerierten Überführungen, zeichnet die Ausstellung nicht nur die Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs vom Luxusobjekt zur Massenfertigung nach.

Sie zeigt, wie das Auto auch Bereiche des modernen Lebens tangiert hat, die man nicht unmittelbar mit der Motorindustrie assoziieren würde, von der Mode bis hin zur Wohnkultur. So ist zu lernen, dass der Glockenhut der zwanziger Jahre ebenso wie die Formen einer Fleischschneidemaschine durch die Stromlinienformen angestoßen wurden, welche die Autoindustrie von der Luftfahrt übernahm.

Desgleichen veranschaulicht ein Sessel von Marcel Breuer, wie das Bauhaus entscheidende Impulse von der Maschinenästhetik der Autoindustrie aufnahm. Das ergonomische Design von Margarete Schütte-Lihotzkys Frankfurter Küche etwa war geprägt von der Rationalisierung der Arbeitsteilung, deren Wegbereiter Henry Ford mit seiner wiederum von den industriellen Schlachthöfen Chicagos inspirierten Fließbandproduktion war. Der „Volksempfänger“, das erschwingliche Radiogerät, das Joseph Goebbels als Propagandainstrument diente, wird als Beispiel für die Möglichkeiten der Instrumentalisierung von Massenprodukten gezeigt, die das Hitler-Regime veranlasste, den Volkswagen zu fördern, wie überhaupt die enge Verquickung der Autoherstellung und des daraus resultierenden Ausbaus der Infrastruktur mit dem Fortschrittsstreben zur Ehre der Nation auch in demokratischen Staaten eines der Leitmotive der Ausstellung ist. Anderswo veranschaulichen Nylonstrumpfhosen und Tupperwaredosen die Begleiterscheinungen der Ölindustrie, der die Motorisierung Vorschub leistete.

Die Ausstellung verschweigt die Schattenseiten der Industrialisierung nicht. Die lange Missachtung der schädlichen Folgen der Ölförderung für die Umwelt kommt besonders eindringlich in der Werbung einer Raffinerie zur Geltung, die sich 1962 rühmte, täglich genügend Energie zu produzieren, um sieben Gletscher zu sieben Millionen Tonnen zu schmelzen. Insgesamt überwiegt der Glamour des Autos. Nach der Ölkrise der siebziger Jahre verläuft sich der Faden der Erzählung wie im Sande.

Cars. Im Victoria and Albert Museum, London; bis zum 19. April 2020. Das Buch zur Ausstellung kostet 30 Pfund.