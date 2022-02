Ukrainekonflikt : Wie Trennendes uns verband

Die Spannungen um einen drohenden Einmarsch Russlands in die Ukraine halten die Welt seit Wochen in Atem und nehmen zuletzt stündlich zu. Wird es wieder Krieg in Europa geben, in dem sich Zehntausende von Soldaten gegenüberstehen? Es schien doch eigentlich klar, selbst im Kalten Krieg, dass sich Ähnliches nie mehr wiederholen sollte. Man kann aus der Geschichte lernen, wenn man nur dazu gewillt ist: Krieg hat noch nie zur dauerhaften Konfliktlösung beigetragen, sondern immer nur Vernichtung und neue Gewalt hervorgebracht.

Unvorstellbar aber auch, wie ein Krieg Russlands gegen die Ukraine all das zerstören würde, was in den vergangenen drei Jahrzehnten an Vertrauen, Zusammenarbeit und freundschaftlichen Verbindungen über den ehemaligen Eisernen Vorhang hinweg entstanden ist, gerade auf dem Gebiet der Kultur und der Wissenschaft. Und ich weiß, wovon ich rede: Seit 1994 war ich als Archäologe an unzähligen Forschungsprojekten in unterschiedlichen Regionen Russlands beteiligt. Gerade durch die enge Verbindung unterschiedlicher Forschungstraditionen und Erfahrungen haben wir große Erfolge erzielt, einen intensiven Austausch zwischen russischen und deutschen Gelehrten und Nachwuchswissenschaftlern ins Leben gerufen und ein sehr lebendiges, tragfähiges und nicht mehr wegzudenkendes Netzwerk geschaffen. Wissenschaft arbeitet immer international und Grenzen überwindend.