Dissidente DDR-Künstlerinnen standen lange im Schatten ihrer bekannteren männlichen Kollegen, doch seit etwa die Kunstsammlung des Deutschen Bundestags einen Schwerpunkt ihrer Ankäufe auf Werke dieser ehedem ja genauso offiziell diffamierten Frauen legt und Museen sich generell mehr und mehr für Werke weiblicher Pro­venienz interessieren, wandelt sich die Wahrnehmung. Es gab indes auch Vorreiterinnen dabei, deren Schaffen als politisch derart radikal systemunkonform gelten durfte, dass sie schon länger zu Symbolfiguren des ästhetischen Widerstands gegen die Diktatur wurden. Leider aus westlicher Sicht meist jedoch erst dann, wenn sie die DDR verließen und dadurch mediale Sichtbarkeit erlangten.

So war es auch bei Cornelia Schleime, die 1984 in den Westteil ihrer Heimatstadt Berlin ging. Geboren worden war sie in deren Ostteil, nur etwas mehr als zwei Wochen nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953, und es ist, als hätte sich die Unruhe dieser Zeit ihrer Persönlichkeit eingeschrieben. Als Malerin und Filmemacherin brach die Kunststudentin in Dresden seit den späten Siebziger­jahren mit allen Erwartungen der DDR-Kulturpolitik. Sozialistischer Realismus? Nicht mit Cornelia Schleime. Surrealismus, Art brut und Punk waren künstlerische Leuchtfeuer für sie, und sie war stets dazu bereit, bei der Annäherung an diese Ideale Verbrennungen zu riskieren. Man muss das insofern wörtlich verstehen, als dass fast ihr gesamtes Frühwerk vernichtet worden ist, als sie es bei der Ausreise zurücklassen musste.

Was wir heute davon kennen, verdankt sich darum vor allem den filmischen Arbeiten, die dem performativen Aspekt des Schaffens galten, reproduzierbar gewesen waren und damit dem Fanal teilweise entgingen. Durch Pamela Meyer-Arndts großartigen Dokumentarfilm „Rebellinnen – Fotografie. Underground. DDR“ über die künstlerische Arbeit von Schleime, Tina Bara und Ga­briele Stötzer hat im vergangenen Jahr ein noch weitaus größeres Publikum Einblick in Schleimes Werk bekommen, als es durch Ausstellungen und Publikationen zuvor erreicht werden konnte, obwohl an beiden nach 1984 kein Mangel war.

Vertraute Bilder müssen aufgebrochen werden

Die jüngste Präsentation ist derzeit in Schleimes Studienstadt Dresden zu sehen, in der dortigen Städtischen Galerie. Sie trägt den Titel „ich lass mich nicht spannen – lass mich nicht flechten . . .“ und besteht aus zwanzig von 1995 bis jetzt entstandenen großformatigen Gemälden sowie noch einmal fünfzehn Positionen, die den weniger bekannten graphischen Arbeiten gewidmet sind, darunter auch Über­malungen von Dresdner Postkarten, die Schleime eigens für diese Schau angefertigt hat. Es war immer ein Grundzug ihres Schaffens, vertraute Bilder aufzubrechen, und so gibt es unter den gezeigten Gemälden etwas auch das fulminante „Selbstbildnis als Schaf“, das dem Körper einer im Habitus selbstbewussten Frau einen über­dimensionalen Schafskopf aufsetzt – als Irritation und Ironie gleichermaßen. Fast ausnahmslos Frauen zeigen die Bilder, nicht wenige die Künstlerin selbst, und der Gestus reicht dabei von der Ästhetik der Neuen Wilden bis zur Klassikerparaphrase im Selbstbildnis „Aus Trotz“, das Schleimes Kopf im Stil des Goldenen Zeitalters hinter einer tatsächlich goldenen Kuppel zeigt – der markanten des Ausstellungsgebäudes der Dresdner Akademie an der Brühlschen Terrasse.

Flankiert wird diese Schau durch eine kleinere im besonders repräsentativen Rahmen des Albertinums der Staat­lichen Kunstsammlungen Dresden. Dort wird vom Wenigen gezeigt, was vom Frühwerk übrig blieb: zwei Schmalfilme und zwei Fotoserien, die jeweils auch in Meyer-Arndts Dokumentation benutzt wurden, aber hier komplett zu sehen sind. Einer der fotografischen Selbstinszenierungen verdankt sich dann auch der Titel dieser Kabinettausstellung: „Ich halte doch nicht die Luft an.“ Wir aber tun es beim Betrachten beider konzentrierten Ausstellungen, die noch sechs Wochen lang laufen, genau bis zum Jahrestag des Ber­liner Mauerbaus als weiterem wichtigen biographischen Datum. Ein weitaus erfreulicheres findet dagegen am heutigen Dienstag statt: Cornelia Schleime feiert ihren siebzigsten Geburtstag.

Cornelia Schleime – „ich lass mich nicht spannen – lass mich nicht flechten . . .“. In der Städtischen Galerie Dresden.

Cornelia Schleime – Ich halte doch nicht die Luft an. Im Albertinum, Dresden. Jeweils bis zum 13. August, kein Katalog.