Seine Liebe zu Italien war so stark, kenntnisreich und ernsthaft, dass er sich wie kein anderer mit den Widersprüchen im Verhältnis seiner Landsleute zu ihrem Sehnsuchtsland beschäftigte, die vielen Ambivalenzen, Fragwürdigkeiten und Ungereimtheiten aufzeigte: In seinem Buch „Kriminell, korrupt, katholisch? Italiener im deutschen Vorurteil“ (2018) geht Klaus Bergdolt dem Phänomen, in dem sich ein intellektuelles und moralisches Überlegenheitsgefühl mit demonstrativer Begeisterung für Kunst und Geschichte verbindet, auf den Grund und verfolgt es durch die Jahrhunderte, von Luther über Goethe und Schiller, Aby Warburg und Thomas Mann, bis in die jüngste Gegenwart. „Mit arroganter Selbstverständlichkeit reklamierte man (so) die Deutungshoheit über die gesamte italienische Kultur“, resümiert er die deutsche Tradition, „über die Bewohner der Halbinsel zu Gericht zu sitzen“, nicht ohne rühmliche Ausnahmen, die die Regel bestätigen, darunter August von Platen oder Victor Hehn, positiv zu erwähnen.

Gefragter Interviewpartner in der Corona-Krise

Den Lebensalltag der Italiener, ihre sozialen Präferenzen, religiösen Gebräuche und Moralvorstellungen, die vielen Reisenden aus dem Norden verborgen bleiben, zu verstehen, dafür bringt Bergdolt eine kritisch geschulte Aufmerksamkeit und eine universal belesene Neugier mit: 1947 in Stuttgart geboren, studiert er zunächst Medizin und anschließend Geschichte und Kunstgeschichte, um seine weitverzweigten Forschungsinteressen 1989 in seiner Würzburger Habilitation über „Arzt und Krankheit bei Pe­trarca“ zusammenzuführen. 1990 wird er Direktor des Deutschen Studienzentrums in Venedig, wo sein Standardwerk über die Pest, „Der Schwarze Tod in Europa“ (1994), entsteht. In „Deutsche in Venedig“ (2015) beschreibt Bergdolt die „Geschichte einer Begegnung“, deren Spuren er „von den Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas Mann“ nachgeht, in seinem letzten Buch „Die Weihnachtskrippe“ (2021) erkundet er deren kulturhistorischen Zusammenhänge und erklärt sie auch als Ausdruck der Italianità. 1995 wechselt er an die Universität Köln, wo er bis zu seiner Emeritierung 2014 das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin leitet und im Kulturleben eine eine zurückhaltende, doch inspirierende Rolle spielt. Während der Corona-Krise war er ein viel gefragter Interviewpartner und Experte. Am 11. Februar ist Klaus Bergdolt, wie erst jetzt bekannt wurde, im Alter von 75 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Köln gestorben.