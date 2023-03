Seit 1978 lebte und arbeitete der Architekt Rafael Viñoly in den Vereinigten Staaten – aber seine besten Werke entwarf er doch für sein Heimatland Uruguay, wo er 1944 in Montevideo zur Welt kam: Wer heute vom dortigen Flughafen abfliegt, wird in einem Gebäude abgefertigt, dessen Dach sich wie die Tragfläche eines futuristischen Flugobjektes wölbt und den Reisenden in eine freudige Unruhe des Aufbruchs versetzt. Ein wenig erinnert die 2009 vollendete weiße Kurve aus Stahl und Beton an die Meisterwerke der tropischen Schwungmoderne von Oscar Niemeyer aus dem nördlichen Nachbarland Brasilien. Für die Lagune von Maldonado, ebenfalls in Uruguay, entwarf Viñoly eine Brücke, wie man sie noch nicht sah – sie läuft in ihrer Mitte auf einen über dem Wasser auf Betonstelen schwebenden Kreisverkehr zu.

Rafael Viñoly Beceiro wurde als Sohn eines Theaterregisseurs und einer Mathematiklehrerin geboren, was vielleicht zwei Charakteristika seiner Architektur erklärt – den theatralischen Auftritt seiner Bauten und ihre rechnerische Waghalsigkeit. 1978, zehn Jahre nach Abschluss seines Architekturstudiums in Buenos Aires, siedelte Viñoly in die Vereinigten Staaten über und gründete 1983 sein eigenes Büro, das schnell zu einer globalen Erfolgsfirma anwuchs und nicht immer Meisterwerke produzierte.

Dennoch gelangen Viñoly Gebäude, die man nicht vergisst – darunter in Philadelphia das Kimmel Center for the Performing Arts mit seinem gläsernen Tonnendach oder in Georgetown, Delaware, das Sussex Sport Center, das wie eine riesige amerikanische Scheune anmutet und diese traditionelle Typologie mit einem futuristischen Solardach kombiniert. Auch nicht vergessen wird man das Hochhaus „20 Fenchurch Street“ in London, das wie ein riesiger, ergonomisch geformter Rasierapparat aussieht. Vom öffentlich zugänglichen, gläsernen Sky Garden ganz oben hat man einen großartigen Blick über die Stadt. Die konkav gekrümmte Fassade macht aber Ärger – einmal beschleunigte der an ihr herunterrasende Fallwind so stark, dass er unten am Fuß des Baus eine alte Dame in die Luft wirbelte; und manchmal bündelt die spiegelnde, gekrümmte Glasfassade die Sonnenstrahlen wie ein Brennglas und lässt die Plastikanbauteile von geparkten Autos schmelzen.

Ein weiteres Gebäude, das Viñoly berühmt machte, ist „432 Park Avenue“ – ein 425 Meter hoher, atemberaubend schmaler Wolkenkratzer in Manhattan mit hundert Wohnungen; die teuerste wurde für 88 Millionen Euro verkauft. Auch hier gab es Beschwerden: Bei starkem Wind fallen die Fahrstühle des im Wind schwankenden Baus wegen der schlagenden Kabel manchmal mehr als eine Stunde lang aus, die Trennwände stöhnen gespenstisch, die Müllschlucker, so sagen die Bewohner, machten Geräusche, als detoniere eine Bombe.

Aber wenn man den streichholzschlanken, gerasterten Turm wie einen phantastischen Stalagmiten in der Skyline von Midtown auftauchen sieht, muss man zugeben, dass Viñoly die Typologie des Wolkenkratzers bereichert und eine eigene Schönheit des Unmöglichen erfunden hat. Jetzt ist der Architekt im Alter von 78 Jahren in New York gestorben.