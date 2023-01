Kunsthistoriker Belting tot : Kunst kommt von Kult

Aby Warburg, Doyen der modernen Kulturwissenschaft, verspottete einst die hinderlich engen Demarkationslinien zwischen den Disziplinen als „ästhetische Grenzpolizei”. Ganz nach Warburgs Geschmack war der Kunsthistoriker Hans Belting, geboren 1935 im permeablen Dreiländereck-Römerstädtchen Andernach, ein lebenslang lustvoller Grenzüberschreiter, ein Agent Provocateur im Auftrag des Bildes und seines immer rückwirkenden Einflusses auf dessen Erzeuger.

Auch deshalb kannte und bewunderte man ihn nicht nur in vielen unterschiedlichen Disziplinen; und ein erstaunlich breites Publikum blieb über Jahrzehnte hinweg stets gut unterrichtet über seine durchgängig aufsehenerregenden Fachpublikationen genauso wie über sein großes Faible für den bildersatten Film und hier insbesondere die zeitweise intensive Beschäftigung mit dem Regisseur Peter Greenaway und auch über seine Projekte im 1989 gegründeten Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), das er mit anderen aus der Taufe gehoben und in kürzester Zeit zu einem weltweit respektierten Innovationslabor gemacht hatte. In den Handbibliotheken zeitgenössischer Künstler in den Vereinigten Staaten wie in der Alten Welt wird man beinahe immer zwei Bücher finden: David Sylvesters Gespräche mit Francis Bacon. Und eben Beltings Opus magnum „Bild und Kult“.

Von den Anfängen und seiner Ausbildung her aber war er ein Mann des Mittelalters. Er hat 1959 auf diesem Gebiet in Mainz promoviert („Die Basilica dei SS. Martiri in Cimitile und ihr frühmittelalterlicher Freskenzyklus“ mit Bildern über gemalten Tüchern, einem sogenannten Sockelvelum, die er furchtlos hundert Jahre später datierte als alle Forscher zuvor), habilitierte sich mit „Studien zur beneventanischen Malerei” (also Malerei Süditaliens der Langobarden-Ära), war dann Harvard-Fellow im amerikanischen Byzantinistik-Forschungszentrum Dumbarton Oaks in Washington, wurde Dozent in Hamburg, wo er die noch heute überragende Abteilung für byzantinische Kunst aufbaute, bevor er in Heidelberg Professor wurde (später auch Gastprofessor des „Vatikans der Kunstgeschichte“, der Bibliotheca Hertziana in Rom) und während der bewegten Jahre von 1970 bis 1980 dort seine Methodik soweit schärfte, dass sie aus sich heraus etwa auch die Allzeitproblematik der Bild-Text-Relation bewältigen half, wie sie sich beispielhaft in dem gemeinsamen mit Dieter Blume herausgegebenen, unverändert lesenswerten Sammelband „Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit“ oder in dem mit Dagmar Eichberger verfassten „Jan van Eyck als Erzähler“ niedergeschlagen hat, Panofskys Quellenarbeit weiterdenkend.

Dieses Gebiet der byzantinischen und westlichen Kunst eines weit gefassten, tief in die Neuzeit reichenden „Mittelalters“ hat Belting nie verlassen; sein Werk über den „Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch zeugt ebenso davon wie sein Versuch einer Perspektiv-Schubumkehr in „Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks” und alle Beschäftigung mit Modernen wie Beckmann, Duchamp, Struth, Sugimoto und Wall, die in letzter Konsequenz in der fließenden Übergangszone von Spätantike und Frühmittelalter wurzeln.

Über den Dutzenden von Beltings Büchern sollte jedoch ein Artikel nicht vergessen werden, der früh eine ketzerische Frage stellt, die in seinen folgenden Publikationen ausgeführt werden würde: In den nur wenigen Seiten Text von „Kunst oder Objekt-Stil?” räsoniert er über Kategorien einer Distinktion zwischen kunstvoll dekorierten Gebrauchs- und Kultgegenständen und möglichen „autonomen“ Kunstwerken im Mittelalter.