Zum Tod von Ricardo Bofill : Er brachte die Idee des Fests zurück in die Architektur

Ricardo Bofill Leví war vielleicht der europäischste, der mediterranste Architekt seiner Generation: geboren 1939 in Barcelona als Sohn eines spanischen Bauunternehmers und einer italienischen Mutter, besuchte er das französische Gymnasium und wuchs nicht nur mit drei romanischen Sprachen, sondern auch mit drei verschiedenen Kulturen des Mittelmeeres auf. Vielleicht waren es die italienischen Erfahrungen mit einer Architektur, die nicht wie die klassische Moderne in eine leere Fläche hineinprojiziert wird, sondern die auf Fragmenten alter Häuser aufbaut und die Ruinen als Material für die Zukunft nutzt, die seinen Blick für die spektakulärste modernen Ruine von Barcelona schärfte.

1973 kaufte Bofill eine aufgegebene Zementfabrik in einem Vorort von Barcelona, zu der dreißig Silos gehörten. Auf dem Höhepunkt einer technokratischen Moderne, die den Altbestand der Städte großflächig abriss, baute er die Gerippe des Ortes, an dem das Grundmaterial für diese Moderne hergestellt wurde, zu seinem Wohnhaus um, was man als eine programmatische Setzung lesen muss: Er zeigte, dass ein Leben in den Ruinen der Gegenwart nicht nur möglich, sondern aufregend ist. Bofill entfernte Betonwände, schnitt Lichtschächte und Bögen in die alte Fabrik ein, überglaste und bepflanzte, bis der Bau sich in einen zauberhaften, lichten Dschungel verwandelte – und das zu einer Zeit, als das Wort „Loft“ in Europa noch unbekannt war.

Später fand in den lichtdurchfluteten Silos auch sein Büro Platz, das er „Taller de Arquitectura“ nannte, Architekturwerkstatt, als sehe er seine Aufgabe eher im Reparieren als darin, Reißbrettentwürfe in die leere Landschaft zu donnern. Die wuchernde Natur in seinem Ruinenhaus erinnerte eher an Fragonards rauschende Tumultwälder als an Zimmerpflanzen: Bofill idyllisierte nicht, er machte nichts gemütlicher, er vergrößerte den Maßstab und erreichte damit das, was Roland Barthes fünf Jahre später in seiner berühmten Vorlesung „Wie zusammen leben“ als Magnifizenza bezeichnete – als eine Größe, die nicht erschlagend, sondern euphorisierend, festlich verschwenderisch und darin befreiend wirkt.

Noch heute ein Vorbild

Mit Barthes verband Bofill das Interesse an einem französischen Visionär des 19. Jahrhunderts, der Europa nicht nur politisch, sondern auch architektonisch prägte: Charles Fourier (1772 bis 1837) erfand nicht nur das Wort Feminismus und die Wirtschaftstheorien, die Karl Marx' Denken maßgeblich beeinflussten, sondern auch das „Phalansterium“: Nach Fouriers Willen sollten die Arbeiter in Zukunft nicht in schäbigen kleinen Hütten wohnen, sondern in einem Palast für 1600 Bewohner, der an Versailles erinnert, mit einem Festsaal für Feiern und Bankette, einer Bibliothek, Schulen und Kindergärten; alle Bürger, auch die ärmsten, sollten leben können wie der Sonnenkönig. Das Phalansterium war die Geburtsstunde des sozialen Wohnungsbaus – nur dass im 20. Jahrhundert leider alles, was Fourier wichtig war, das Festliche und Rauschende, aus Kostengründen eliminiert wurde.